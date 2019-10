Orçamento do Estado entregue a 15 de dezembro

Entornointeligente.com /

O Orçamento do Estado vai ser entregue na Assembleia da República a 15 de dezembro, confirmou o i. O documento será entretanto discutido na generalidade e deverá ser depois votado na especialidade no final de janeiro, início de fevereiro do próximo ano. Com estas datas, António Costa está a cumprir o timing que tinha admitido a meio do mês: “Gostaria de ainda este ano apresentar o Orçamento do Estado na Assembleia da República”.

Recorde-se que a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020 tem de ser apresentada pelo Governo ao Parlamento no prazo de 90 dias a contar da data da sua tomada de posse, o que vai acontecer já este sábado. O prazo obrigatório de entrega é a 15 de outubro; no entanto, em caso de legislativas, o atraso é normal. Este cenário já tinha ocorrido com o Orçamento do Estado para 2016, ano de estreia de Mário Centeno como ministro das Finanças, cuja aprovação em Conselho de Ministros aconteceu no dia 4 de fevereiro, tendo chegado à Assembleia da República no dia seguinte. A votação final global foi a 23 de março e o OE entrou em vigor no dia 29 desse mês.

Apesar de já ter entregue, na semana passada, em Bruxelas, um esboço do documento, o Executivo está agora a ser pressionado para o atualizar “o mais breve possível”.

