Oposição pede mais e atira às pensões, Governo diz que usou «margem possível»  

Entornointeligente.com /

Uma «ilusão», «austeridade» encapotada, um «pacotinho» de ajuda aos portugueses. A discussão das medidas do Governo de combate à inflação está marcada para a próxima semana, mas já dominou esta quarta-feira o debate parlamentar, na Comissão Permanente, dedicado ao «aumento do custo de vida e dos lucros dos grupos económicos e o agravamento das desigualdades». Da direita à esquerda, as críticas foram generalizadas e centraram-se sobretudo nas medidas para os pensionistas, que o PSD qualificou como um «corte permanente nas pensões» . Uma acusação rebatida pelo Governo, com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a afirmar que foi mobilizada «a margem orçamental possível para responder a um momento difícil para as famílias».

Relacionados economia. Montenegro aponta «corte de mil milhões no sistema de pensões» e chama decreto ao parlamento

medidas de apoio. Costa acusa PSD de paternalismo e diz que medidas do Governo são superiores

pensões. «Em janeiro de 2024, ninguém vai perder rendimento relativamente a 2023», garante Costa

Além de quatro secretários de Estado, o Governo fez-se representar no debate, pedido pelo PCP, pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que defendeu que «os pensionistas receberão em 2023 o maior aumento de pensões dos últimos 20 anos». «Os direitos dos pensionistas estão a ser respeitados, sem nunca pôr em causa a estabilidade da Segurança Social e sem hipotecar as pensões futuras» , defendeu a ministra, lembrando os cortes nas pensões no tempo de Passos Coelho: » Num dia, os pensionistas portugueses recebiam 14 meses de pensão e, na manhã seguinte, já tinham menos dois meses de pensões, assim, sem pré-aviso. Aqui não há truques».

Mas, sob diferentes formulações, foi isso que a oposição repetiu. «Em outubro, os pensionistas recebem metade do aumento e em 2023 a outra metade. Mas em 2024, o aumento não incluirá essa prestação de outubro. Esta parcela não voltará a ser paga em 2023, em 2024 e no resto da vida de cada pensionista», apontou o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, falando num «corte permanente» das pensões . Antes, já o deputado socialista Carlos Pereira tinha acusado o maior partido da oposição – que na passada semana apresentou um plano próprio de combate à inflação, no valor de 1500 milhões de euros – de avançar com uma proposta «austeritária», «120% mais baixa que a do Governo».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Para o PCP, partido que requereu o debate, trata-se de um «embuste» promovido por um PS «subserviente aos interesses económicos», que não age no que, para a bancada comunista, é essencial: o controlo e fixação de preços ou a taxação dos lucros extraordinários dos grandes grupos económicos.

À direita, André Ventura criticou a ausência do ministro das Finanças, Fernando Medina, e qualificou o pacote de medidas do Governo como «roubo», por devolver uma pequena fatia do que arrecadou a mais em impostos. E questionou também o efeito da medida prevista para os pensionistas – «É ou não verdade que foi alterada a fórmula de calculo das pensões? É ou não verdade que os pensionistas arriscam perder por ano 600 euros por ano a partir de 2024? «. Pela IL, a deputada Carla Castro acusou o Governo de estar «viciadíssimo em impostos. «Portugal é dos países da União Europeia que mais castiga os salários com impostos» e que «pratica a segunda mais alta taxa de impostos sobre grandes empresas», defendeu, sustentando que o combate à inflação deve passar precisamente por uma descida dos impostos.

Já o BE, pela voz de Mariana Mortágua, acusou o Executivo de querer fazer «brilharetes» nas metas orçamentais, «que enchem o ego de ministros «, mas deixam o país mais pobre. «Foi para isto que pediram maioria absoluta aos portugueses», questionou a deputada bloquista, defendendo que aquilo que o Governo prevê para os pensionistas é «menos que nada». Já Inês Sousa Real, pelo PAN, falou de um «pacotinho» de medidas que não é mais que «um penso rápido», enquanto Rui Tavares, pelo Livre, sustentou que se o Governo não quer mexer no défice, então que «avance na cobrança dos lucros excessivos das empresas».

«Problema» está no futuro, diz Marcelo Ontem, no Brasil, onde participa nas comemorações dos 200 anos da independência, Marcelo Rebelo de Sousa também falou na questão das pensões, sublinhando que o que preocupa as pessoas é saber qual será a base de cálculo da atualização das pensões no futuro. «Esse é que é o problema, se é apenas aquilo que é metade do total ou se é o bolo total» [a contar para a atualização], afirmou o Presidente, sublinhando que cabe ainda ao Parlamento fazer essa discussão. Pela manhã, António Costa já tinha afirmado que em 2024 ninguém vai «receber menos do que recebeu em 2023» – uma frase que foi depois repetida por PS e Governo no Parlamento – , remetendo as futuras atualizações para o final de 2023, «em função daquilo que for a realidade da inflação, daquilo que for também a realidade das finanças do país, da economia do país».

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com