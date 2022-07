Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Chegada do 5G Luva de Pedreiro Filme da Barbie ‘Guerra do dendê’ Oposição na Câmara diz que tentará obstruir votação da PEC que concede benefícios sociais Informação foi dada após reunião com Lira; líder do PT disse, porém, que oposição não é contra texto. Entre outros, PEC prevê Auxílio Brasil maior e voucher para caminhoneiros, mas só em 2022. Por Luiz Felipe Barbiéri, g1 — Brasília

05/07/2022 11h20 Atualizado 05/07/2022

Líderes de partidos da oposição na Câmara dos Deputados disseram nesta terça-feira (5) que vão tentar obstruir a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que concede uma série de benefícios sociais até o fim deste ano .

A informação foi dada pelos líderes após reunião em Brasília com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Conforme os parlamentares, não houve acordo sobre a tramitação do texto. Lira também deve se reunir com líderes de partidos que apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro .

Entre outros pontos, a PEC, discutida a três meses das eleições, aumenta o valor do Auxílio Brasil (de R$ 400 para R$ 600), dobra o valor do Vale-gás e cria um auxílio de R$ 1 mil específico para caminhoneiros ( leia detalhes mais abaixo ). Em todos os casos, os benefícios acabam em dezembro deste ano.

A PEC já foi aprovada pelo Senado e agora está em análise na Câmara. Para ser aprovada, precisa do apoio de ao menos três quintos dos parlamentares (308 dos 513 deputados), em dois turnos de votação.

PEC que amplia benefícios sociais passa no Senado e será votada na Câmara

O que diz a oposição

Como os benefícios acabam após as eleições, deputados de oposição têm chamado a proposta de «PEC do Estelionato Eleitoral» e «PEC do Desespero».

«A oposição defende que o prazo seja o normal da PEC. Não houve acordo nesse sentido. Entendemos que se trata de uma PEC do Estelionato Eleitoral», afirmou o líder da Minoria, Alencar Santana Braga (PT-SP), após a reunião com Lira.

«Nós vamos usar todos os artifícios regimentais possíveis. Onde estiver espaço para ampliar o debate e colocar isso mais para frente, faremos», acrescentou o líder da oposição, Wolney Queiroz (PDT-CE), também após o encontro com o presidente da Casa.

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG), por sua vez, disse que «ninguém» é contra o que está previsto no texto, mas que a oposição entende que o governo não precisava patrocinar uma emenda constitucional.

Partidos de oposição devem fazer ainda nesta terça uma outra reunião para fechar posição sobre a PEC.

«Ninguém em sã consciência é contra o Auxílio Brasil, o Vale-gás. O que entendemos é que o governo não precisa dessa emenda constitucional. O que ele está fazendo é buscar se proteger», afirmou Lopes.

«Eu mesmo falei que é possível fazer por decreto o aumento do Auxílio Brasil e do Vale-gás. Agora, o que não pode é ter uma emenda constitucional para tentar burlar as leis eleitorais desse país e também a Constituição Federal, para fazer um crime, uma PEC do desespero», Reginaldo Lopes.

A Lei das Eleições proíbe a criação de novos benefícios sociais em ano eleitoral . A legislação autoriza somente o pagamento de auxílios cujo orçamento já esteja autorizado no ano anterior ao das eleições.

Então, a estratégia do governo para viabilizar os novos benefícios foi a de decretar estado de emergência, dispositivo incluído na PEC.

No Senado, os partidos de oposição ao governo votaram favoravelmente à PEC.

Miriam Leitão sobre votação da PEC dos benefícios: ‘Congresso está virando manobrista’

Quais benefícios estão previstos?

A PEC aprovada no Senado estabelece um estado de emergência no país para viabilizar a criação de um voucher temporário de R$ 1 mil para caminhoneiros autônomos e um benefício para taxistas.

O texto prevê até o fim deste ano:

Auxílio Brasil: ampliação de R$ 400 para R$ 600 mensais, cadastro de 1,6 milhão de novas famílias no programa (custo estimado: R$ 26 bilhões); Caminhoneiros: criação de um «voucher» de R$ 1 mil (custo estimado: R$ 5,4 bilhões); Vale-Gás: Ampliação de R$ 53 para o valor de um botijão a cada dois meses — o preço médio atual do botijão de 13 quilos, segundo a ANP, é de R$ 112,60 (custo estimado: R$ 1,05 bilhão); Transporte gratuito de idosos: compensação aos estados para atender a gratuidade, já prevista em lei, do transporte público de idosos (custo estimado: R$ 2,5 bilhões); Taxistas: benefícios para taxistas devidamente registrados até 31 de maio de 2022. O valor total dessa medida será de até R$ 2 bilhões; Alimenta Brasil: repasse de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil, que prevê a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e distribuição a famílias em insegurança alimentar, entre outras destinações Etanol; Etanol: Repasse de até R$ 3,8 bilhões, por meio de créditos tributários, para a manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina.

Tramitação

O governo e o presidente da Câmara querem votar a PEC em uma comissão especial e depois no plenário da Casa ainda nesta semana. Para isso, anexaram o texto a uma outra proposta que já avançou algumas etapas na tramitação.

Para agilizar a entrada em vigor do texto e beneficiar o presidente Jair Bolsonaro, o governo e o presidente da Câmara articulam a votação da proposta como aprovada no Senado.

Nesta segunda-feira (4), o relator da proposta, Danilo Forte (União-CE), disse que tem a intenção de retirar do texto o dispositivo que declara estado de emergência e incluir também motoristas de aplicativo como beneficiários, o que desagradou os governistas.

As mudanças obrigariam uma nova votação da PEC no Senado, atrasando o pagamento dos benefícios e dificultando os planos de Bolsonaro de alavancar sua popularidade às vésperas das eleições.

Segundo os líderes presentes na reunião desta terça, Lira afirmou que a intenção é manter o conteúdo aprovado no Senado, sem modificações. Forte ouviu e, conforme os líderes, não se opôs à recomendação do presidente da Câmara.

«A intenção é manter o texto que veio do Senado. Eles querem dar uma celeridade na decisão e da nossa parte nós entendemos que o debate deve ser amplo. Não podemos tomar uma decisão dessa açodadamente. Concessões desse tipo sempre foram vedadas na véspera das eleições. É preciso que a gente faça a discussão inclusive enfrentando essa posição jurídica», disse o líder do PSB, Bira do Pindaré (PSB-MA).

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com