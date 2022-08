Oposição mantém pressão sobre Medina e Costa

Entornointeligente.com /

Sérgio Figueiredo anunciou ontem que não assumirá as funções de consultor do Ministério das Finanças, mas a oposição promete não deixar cair o caso e continua a exigir explicações a Fernando Medina e a António Costa. Face à renúncia do antigo diretor de informação da TVI, o Ministério das Finanças não esclarece se será contratada outra pessoa para o cargo – uma função que Medina qualifica como uma «necessidade específica» da área que tutela.

Conhecida a decisão de Sérgio Figueiredo, o PSD veio defender que este desfecho «não encerra a questão». «O ministro das Finanças e o primeiro-ministro ainda têm muito que esclarecer aos portugueses «, sustentou Paulo Rangel, vice-presidente dos sociais-democratas, questionando por que razão era este cargo tão essencial, quando o Governo e o próprio ministério dispõem de equipas próprias para a definição e avaliação de políticas públicas. Rangel também pediu explicações sobre os termos do contrato – cuja assinatura estava prevista para a última sexta-feira, mas não se chegou a realizar.

O eurodeputado deixou também uma interpelação direta a Fernando Medina, questionando por que razão o ministro das Finanças «esteve em silêncio todos estes dias» e «nunca veio em defesa» de Sérgio Figueiredo . Já quanto ao primeiro-ministro, falta explicar se sabia ou não da contratação de Sérgio Figueiredo. Para o vice-presidente do PSD a decisão do ex-jornalista de não assumir as funções anunciadas acaba por ser o «único ato digno» desta «novela», que mostra que o Governo «está disposto a usar de uma forma impune» a maioria absoluta.

Subscrever Após uma semana de intensa polémica, Sérgio Figueiredo anunciou nas páginas do Jornal de Negócios que não assinará o contrato para a prestação de serviços de consultoria estratégica especializada ao Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, que passariam pela definição e avaliação de políticas públicas. Num longo artigo, o antigo diretor da TVI e ex-administrador da Fundação EDP mostra-se indignado com muito do que foi dito e escrito sobre a sua contratação, criticada quer pelas ligações anteriores entre ambos (Medina, então autarca de Lisboa, foi contratado por Figueiredo quando este dirigia a informação, para um espaço de comentário semanal na TVI), quer pelas funções e valores envolvidos. «Ficou insuportável tanta agressividade e tamanha afronta, tantos insultos e insinuações. Não tolero estes moralistas sem vergonha , analistas sem memória. Vergo-me aos assassínios de caráter, atingido pela manada em fúria, ferido por um linchamento público e impiedoso. É lixado desistir», escreve Sérgio Figueiredo, apontando «quatro mentiras» em todo este processo – «não ter competências para as funções, o valor do «salário», não ter exclusividade e a troca de favores entre o contratado e o contratante». A última é das que merece palavras mais duras – um «raciocínio tão primário como insultuoso».

Haverá novo consultor nas Finanças? Ministério não diz Na manhã de ontem, Fernando Medina veio, em comunicado, lamentar «profundamente a decisão anunciada». «Mas compreendo muito bem as razões que a motivaram» , escreveu o ministro das Finanças.

Para Medina «a melhoria da qualidade da decisão através do contacto regular e informado com os principais agentes económicos e sociais do país é uma necessidade específica do Ministério das Finanças, que acrescenta às avaliações já desenvolvidas por outros organismos públicos» – uma resposta a uma das críticas que tem sido feita à contratação, qualificada como redundante com serviços que já existem no Estado. O DN questionou o Ministério das Finanças sobre se será contratada outra pessoa para o cargo a que Sérgio Figueiredo renunciou, ou que outra solução será procurada para esta «necessidade específica» , mas não obteve resposta.

Um «desfecho inevitável» Além do PSD, também a restante oposição não dá o caso por encerrado. Para o Chega «há explicações que continuam por dar» , disse ontem a direção em comunicado, lembrando o pedido que dirigiu à Inspeção-Geral das Finanças e mantendo que é preciso esclarecer «se em algum momento houve alguma espécie de troca de favores». Já para a Iniciativa Liberal a renúncia de Sérgio Figueiredo «não apaga a forma despudorada como o PS usa e abusa do dinheiro dos contribuintes» , nem a «forma como recorre aos ajustes diretos para contornar o escrutínio» ou como «desconsidera os serviços da administração pública».

Para o PCP este foi o «desfecho natural» para uma decisão da tutela baseada em «critérios discutíveis, pela forma e pelo conteúdo «, nas palavras do dirigente João Dias Coelho. Pelo BE, o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, escreveu no Twitter que sendo este um «desfecho inevitável» que «mostra como é possível travar os caprichos da maioria absoluta com a mobilização da opinião pública» , não absolve Fernando Medina de um «processo reprovável», nem António Costa «de uma desresponsabilização inaceitável». Inês Sousa Real, do PAN, destacou o «facto de a sociedade portuguesa estar cada vez mais desperta para este tipo de situações», exigindo «maior transparência». Com Lusa

