Oposição diz que operação da PF contra empresários protege democracia; governistas criticam

23/08/2022 12h39 Atualizado 23/08/2022

A operação de busca e apreensão em endereços de oito empresários que compartilharam mensagens golpistas, realizada pela Polícia Federal nesta terça-feira (23), provocou reações de deputados e senadores.

Para parlamentares de oposição ao Palácio do Planalto, a ação é um sinal de que a democracia «resiste» a ameaças. Governistas, por outro lado, criticaram os mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ).

Mensagens reveladas pelo site «Metrópoles» mostram que empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, passaram a defender um golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também candidato à Presidência, vença as eleições de outubro.

Veja abaixo o que deputados e senadores comentaram:

Presidente do Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante entrevista, disse que não teve conhecimento sobre a operação da Polícia Federal que mirou os empresários bolsonaristas. Mas, questionado sobre a divulgação de mensagens golpistas, o senador disse que pregar «retrocesso democrático» é um «desserviço» ao Brasil.

«Eu acho que qualquer pessoa, independente de ser empresário famoso ou não, conhecido ou não, acho que toda pessoa que prega retrocesso democrático, atos institucionais, volta da ditadura está redondamente equivocado, é um desserviço ao país, é uma traição à pátria e isso obviamente tem que ser rechaçado e repudiado com toda a veemência pelas instituições», afirmou Pacheco.

Outros congressistas

Humberto Costa (PT-PE), senador

«A Polícia Federal cumpre, nesta manhã, mandados de busca e apreensão contra contra empresários bolsonaristas que defenderam um golpe contra a democracia em caso de vitória de Lula. Golpistas não passarão. A democracia existe e resiste.»

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador

«É insano determinar busca e apreensão sobre empresários honestos, que geram milhares de empregos, alguns conhecidos de ministros do STF (que sabidamente jamais tramariam «golpe» nenhum), por dizerem que preferem qualquer coisa ao ex-presidiário, numa conversa privada de WhatsApp. Essa operação foi a favor ou contra a democracia? Agora está sendo contra uma pessoa do seu lado, amanhã será contra você, seja empresário, empregado, parlamentar, jornalista…»

Talíria Petrone (PSOL-RJ), deputada

«Golpista não se cria! A Polícia Federal está fazendo operação nas casas dos empresários bolsonaristas que ameaçaram um golpe caso Lula vença. Eles estão sendo alvo de mandados de buscas. Não vamos aceitar ameaças!»

Paulo Ganime (Novo-RJ), deputado

«Enquanto a liberdade de expressão está sendo tolhida, políticos corruptos estão livres para concorrerem nas eleições e polícia não pode combater bandido nas favelas.»

Renan Calheiros (MDB-AL), senador

«A busca e apreensão, quebra de sigilos e bloqueio de ativos contra financiadores da quartelada iniciam o 'follow the money'. Alguns dos empresários já estão nas fake news.»

