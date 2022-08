Oposição critica despacho do PM sobre as energias

Entornointeligente.com /

O PSD vai requerer à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) uma análise sobre o «verdadeiro efeito» para os consumidores do mecanismo ibérico para limitar os preços da eletricidade e criticou a «intromissão» do Governo no mercado.

«Para esclarecer cabalmente toda esta questão e sabermos realmente de forma clara e transparente qual o verdadeiro efeito do mecanismo travão nos preços a pagar por todos os consumidores (…), o PSD vai solicitar de imediato à ERSE que seja feita e publicada de forma transparente, rigorosa e robusta uma análise séria sobre este tema», anunciou o vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz, numa declaração aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa.

Na ótica do PSD, é necessário saber «de uma vez por todas» quanto é que os portugueses vão pagar com a aplicação do mecanismo ibérico que prevê limitar os preços da eletricidade.

Subscrever O primeiro-ministro determinou que os serviços do Estado não podem pagar faturas da Endesa sem validação prévia pelo secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, depois de o presidente da empresa, Nuno Ribeiro da Silva, ter admitido aumentos de 40% na eletricidade.

Segundo um despacho assinado na segunda-feira e esta terça-feira enviado às redações, António Costa determina ainda que, para evitar a descontinuidade do serviço, os serviços públicos e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) devem proceder a consultas de mercado, para a eventual necessidade de contratação de novos prestadores «que mantenham práticas comerciais adequadas».

Miguel Pinto Luz argumentou que a decisão do primeiro-ministro só pode ser interpretada como «uma reação a quente» à entrevista do presidente da Endesa e que o país está perante um Governo de «muitos ‘tweets’, mas poucas soluções» para os consumidores.

As declarações do presidente da Endesa «não agradaram e, em resposta, o Governo condiciona todas as compras e relações do Estado» com esta empresa, completou o ‘vice’ do PSD.

E elevou o tom das críticas: «[O executivo] não gostou do que ouviu e então castigou (…). É uma postura inaceitável, com laivos persecutórios e com intromissão nas regras do mercado».

Já a justificação avançada no despacho de «proteger os contribuintes também não cola», sustentou Pinto Luz, e passa «um atestado de incompetência» à administração pública: «Dá a entender que o primeiro-ministro e o secretário de Estado são os únicos capazes de garantir a qualidade do gasto público».

A decisão de António Costa face às declarações do presidente da Endesa demonstram, na ótica do social-democrata, que o país está a voltar «aos tempos de que quem se mete com o PS leva».

Pinto Luz disse que não tem dúvidas de que o Governo «está a ganhar dinheiro à custa do aumento dos preços» na energia e que o «excedente de mais de três mil milhões de euros tem de ser dirigido para minorar» esse aumento nos bolsos dos contribuintes.

Questionado sobre o tempo que poderá demorar até que esteja concluída a análise da ERSE, o ‘vice’ social-democrata responde que perante a situação que o país vive «não há férias para ninguém».

«Ninguém tem férias no momento de imergência que vivemos, por isso, o regulador terá de dar uma resposta célere, uma análise séria, robusta, transparente», completou.

IL diz que despacho é versão moderna de «quem se mete com o PS leva» A Iniciativa Liberal acusou o PS de prepotência e retaliação ao determinar que os serviços do Estado não podem pagar faturas da Endesa sem validação, considerando ser a versão moderna de «quem se mete com o PS leva».

«PS significa também prepotência socialista porque perante declarações de um presidente de uma empresa privada que o PS não gosta, o que é que ele faz? Retalia», criticou o presidente e deputado da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, num vídeo enviado às redações.

Num despacho assinado na segunda-feira e enviado às redações, o primeiro-ministro, António Costa, determinou que os serviços do Estado não podem pagar faturas da Endesa sem validação prévia pelo secretário de Estado do Ambiente e da Energia, depois de o presidente da empresa ter admitido aumentos de 40% na eletricidade.

Para o líder da IL esta «retaliação» é feita de duas formas, por um lado ao obrigar à «validação de centenas de faturas todos os meses» e, por outro, «ameaçando com a mudança de fornecedores presumindo que vai haver práticas comerciais desadequadas».

«Isto não é admissível, isto é a versão moderna de quem se mete com o PS leva. Prepotência e propaganda são as duas armas que restam a um Governo que é incompetente», condenou.

Para João Cotrim Figueiredo, o despacho do primeiro-ministro sobre o mecanismo ibérico de fixação de preços de gás natural «revela que PS significa de facto Propaganda Socialista».

«É de propaganda que se trata quando o Governo quer esconder que este mecanismo permite preços mais baixos da eletricidade em relação aos preços europeus no momento, mas vai originar preços mais altos do que a Europa no futuro e os mesmos beneficiários desses preços mais baixos serão aqueles que pagarão os preços mais altos», acusou.

PCP reitera que aumento de preços é inaceitável e Governo tem competência para o impedir O PCP reiterou que é «inaceitável a existência» de qualquer aumento do preço da eletricidade e que está na esfera do Governo encetar medidas para o evitar.

Numa curta resposta enviada à Lusa, o PCP considerou «inaceitável a existência de qualquer aumento da eletricidade, pelo que o Governo deve tomar todas as medidas que o impeçam».

O primeiro-ministro determinou que os serviços do Estado não podem pagar faturas da Endesa sem validação prévia pelo secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, depois de o presidente da empresa, Nuno Ribeiro da Silva, ter admitido aumentos de 40% na eletricidade.

Na tarde de segunda-feira, num comunicado enviado às redações, o dirigente comunista Jorge Pires tinha dito que «nada justifica» um aumento do preço da eletricidade e que o aumento dos custos de produção era produto da «especulação que aproveita a redução de oferta por efeito das sanções».

O membro do Comité Central acrescentou que o desmentido que o Governo tinha feito sobre o assunto «não deixa ninguém descansado», uma vez que o executivo «continua sem explicar com clareza como vai financiar» o mecanismo ibérico que prevê limitar os preços da eletricidade

