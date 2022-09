Entornointeligente.com /

«Um pacotinho»: o termo é da deputada Inês de Sousa Real mas resume as críticas às medidas de apoio às famílias anunciadas há dois dias por António Costa deixadas nesta quarta-feira à tarde no Parlamento pela oposição durante as declarações políticas na reunião da comissão permanente. Foi, assim, uma espécie de antecipação do debate que se seguiu, marcado pelo PCP, em que se questionou o Governo sobre o aumento do custo de vida.

