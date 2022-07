Oposición retoma sus líos internos por Monómeros

Entornointeligente.com /

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) ilegítima aprobó, con el voto de siete diputados, un informe que admite las «irregularidades perpetradas» por funcionarios designados en la empresa Monómeros, la empresa venezolana filial de Pequiven con sede en Colombia, específicamente con Guillermo Rodríguez Laprea, gerente general de Monómeros. «El informe declara la responsabilidad política a Guillermo Rodríguez Laprea, debido a que ocultó información a la AN legítima con el propósito de impedir que se conozca la verdad sobre la contratación con la empresa LyonStree», dijo el parlamento paralelo en su cuenta en Twitter. También responsabilizan a Diana Bracho, presidenta ad hoc de Pequiven, por los hechos de corrupción que se vienen presentando en la estatal de Pdvsa. Antes de asumir la gerencia de Monómeros, Laprea representó a la empresa LyonStree para proponerle un negocio jurídico a compañía filial de Pequiven, donde corría el riesgo «de una toma, no hostil, sino sutil». Según el informe el acuerdo entre Monómeros y LyonStreet, firmado en abril del año pasado, transfería por 15 años «las competencias del activo venezolano a esa compañía panameña».

El informe recomienda dar cumplimento a los acuerdos de la Comisión de Contraloría sobre la «estructuración total de la junta directiva de Monómeros Colombo-Venezolano S. A., así como la realización de una auditoría interna».

La Comisión de Contraloría indicó que remitirá el informe a la directiva del parlamento paralelo «a los fines de que se haga lo conducente legal y administrativamente en protección de estos activos de la República».

Desde el 2019 el presidente de Colombia, Iván Duque, decidió otorgar el manejo de la filial de Pequiven al autoproclamado presidente de la República, Juan Guaidó.

Monómeros suministra aproximadamente 45% de los fertilizantes que se utilizan para la producción agrícola en Colombia.

La solución de la crisis en la empresa colombo-venezolana está en manos del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien planea devolver el control de la filial al Gobierno venezolano.

Monómeros fue embargada por el gobierno de Iván Duque y entregada a la directiva opositora que busca la expropiación total de la empresa criolla.

La llegada de Petro al Gobierno de Colombia marca una nueva etapa en las relaciones políticas y económicas con el Ejecutivo venezolano.

Laprea fue designado como gerente general por Juan Guaidó

El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas oportunidades la trama de corrupción ejecutada por opositores en la empresa. Incluso, en septiembre de 2021 la Superintendencia de Sociedades de Colombia exigió a la junta directiva informarle de sus decisiones debido al presunto manejo irregular por parte de la junta ad hoc.

Además, el 25 de mayo, José Luis Pirela, quien fue diputado por la oposición a la Asamblea Nacional durante el período 2015-2020, presentó un documento ante la Fiscalía de Colombia en el que denunció a la junta directiva de la empresa, y en especial a su gerente general y representante legal, Guillermo Rodríguez Lamprea, sobre la presunta comisión de varios delitos, entre ellos hurto, corrupción privada, administración desleal, y utilización indebida de información privilegiada para beneficio propio.

Rodríguez Lamprea habría celebrado contrataciones incluso con empresas fantasmas ligadas al grupo de Leopoldo López.

Petro y Monómeros

El pasado 8 de julio, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo que planea devolver la administración de la empresa al gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro, con el fin de rebajar costos de los fertilizantes en su país.

«En la empresa Monómeros de la petroquímica venezolana Pequiven, se producía la urea utilizada en nuestro país. Iván Duque provocó la pérdida de materia prima fundamental en el sector agrícola colombiano, además de crear un estrangulamiento financiero (de la estatal venezolana), más por culpa de funcionarios colombianos», dijo.

Aseveró que «el dueño mayoritario de Monómeros es Pequiven».

