Oposición pone nuevamente en tabla proyecto de indulto a «presos de la revuelta»: Se votaría el miércoles

Esta jornada, durante la reunión de Comités Parlamentarios -donde participan los jefes de bancada- se determinó poner nuevamente en tabla el proyecto de ley que busca dar indulto a los «presos del estallido social».

La decisión se tomó a través de una votación -ya que no hubo acuerdo unánime- en donde Chile Vamos y el Partido Republicano respaldaron la propuesta, mientras que las bandas oficialistas se opusieron.

El miércoles 17 de agosto la iniciativa estaba en la tabla de la sala, pero no se alcanzó a ver por falta de tiempo ya que previamente se discutió y votó la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur -La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco.

El jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, ha sido impulsor de discutir este proyecto ya que lo considera como una «prueba más que no se atreven (el oficialismo) a transparentar quienes están por defender la violencia y los violentistas y quienes están por la seguridad pública».

La razón para la resistencia del oficialismo, según comenta Moreira, es ya que «no tienen los votos, porque no se atreve a enfrentarlo, porque se esconden y no quieren votarlo».

Efectivamente el Gobierno sabe que no cuenta con los apoyos necesarios para aprobarlo, por lo que están preparando una alternativa «que genera más consenso, no solo acá en el Senado, sino que más consenso social y al mismo tiempo más beneficios «, dijo el autor del proyecto, Juan Ignacio Latorre (RD), y agregó que «por lo tanto estamos esperando que el Gobierno ingrese esa iniciativa y ese ritmo, ese tiempo, lo dirá el propio Gobierno, el Comité Político de la Moneda y no el pauteo político que haga por la prensa la derecha».

Sin embargo, en la reunión de los Comités Parlamentarios se determinó que solo se discutirá el proyecto, pero no se votará.

