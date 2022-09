Oposición gana comicios legislativos en Santo Tomé y Príncipe

Entornointeligente.com /

La coalición liderada por el ex premier, Patrice Trovoada, obtuvo 36.549 votos frente al Partido Socialdemócrata.

La Comisión Electoral Nacional (CEN) de Santo Tomé y Príncipe comunicó este martes que el partido de la oposición Acción Democrática Independiente (ADI) ganó las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo.

LEA TAMBIÉN:

William Ruto presta juramento como nuevo presidente de Kenia

El presidente de la CEN, José Carlos Barreiros, confirmó que la coalición liderada por el ex primer ministro, Patrice Trovoada, obtuvo 36.549 votos frente al Partido Socialdemócrata encabezado por el actual premier, Jorge Bom Jesus, el cual consiguió 25 mil 531 votos.

No obstante, el titular de la organización electoral se negó a presentar la distribución de escaños por partidos debido las discrepancias entre las fuerzas políticas por lo que delegó la labor al Tribunal Constitucional.

#SaoTomeetPrincipe : Le parti de Patrice Trovoada remporte les législatives. pic.twitter.com/v4N7OuPO5B

— Josly Ngoma (@josly_ngoma) September 27, 2022 Al mismo tiempo, la CNE reveló que el recién creado movimiento Basta recibió 6.874 votos mientras que el Movimiento de Ciudadanos Independientes/Partido Socialista (MCI) en alianza con el Partido Unidad Nacional (PUN) consiguió 5.120 papeletas a favor.

De las 123.000 personas convocadas a votar en las urnas de la nación insular africana, supervisadas por más de cien observadores internacionales, se registró una tasa de abstención del 34,33 por ciento.

«Peaceful and orderly election day proceedings despite electoral framework limitations»

The EU Election Observation Mission to São Tomé and Príncipe 2022 presents its Preliminary Statement #elections2022 #saotomeeprincipe @eu_eeas https://t.co/KW8QqVBOAB pic.twitter.com/kBQrpuovGy

— MOE UE São Tomé e Príncipe 2022 (@moeueSTP) September 27, 2022 Once formaciones políticas se disputaron los 55 asientos que integrarán por los próximos cuatro años la única cámara de la Asamblea Nacional, la cual ratifica la designación del primer ministro por el presidente.

El país conformado por varias islas del Golfo de Guinea con una escasa población de 223.000 habitantes, tiene una breve historia democrática que comenzó en la década de 1990 tras la legalización de los partidos de oposición.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com