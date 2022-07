«Oposición es más grande que G4»

Entornointeligente.com /

El dirigente Stalin González (UNT) asegura que los esfuerzos por retomar a la negociación en México no han cesado, al tiempo que no desestima las conversaciones que se han dado, en Caracas, entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos, Maduro y representantes de la revolución. Puntualiza, sin embargo, que no hay una negociación paralela. En entrevista con Tal Cual , expresa que, en Venezuela, los pesos políticos no son los de 2019

Stalin González, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT), cree que la oposición venezolana está llamada a interpretar el momento que vive el país. En ese sentido, subraya que Venezuela no ostenta las mismas condiciones que en 2019, e insiste en que la reconexión con la gente es imperativa.

En entrevista con Tal Cual , González, quien siempre ha puesto de manifiesto el tono de autocrítica dentro de su partido y en el seno opositor, subraya que la dirigencia no puede anclarse a los resultados de las elecciones parlamentarias de 2015, en los que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó.

En ese sentido, el dirigente puntualiza que los análisis políticos y las estrategias de los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro deben estructurarse tomando como referencia las elecciones regionales de noviembre de 2021. En este punto, admite que hubo decisiones erradas.

Para Stalin González, que fue electo diputado en los referidos comicios parlamentarios, su período cesó el 5 de enero de 2021. De allí que, cónsono con sus posturas propias, y contrario a la decisión de su partido, no se integró a la Comisión Delegada que ampara la existencia del gobierno interino de Guaidó.

El dirigente opositor enfatiza que continúa formando parte de la delegación de la Plataforma Unitaria en la mesa de negociación en México, pausada por el gobierno en octubre de 2021. De esta manera, Stalin González asegura que los esfuerzos por retomar al proceso no han cesado, al tiempo que no desestima las conversaciones que se han dado, en Caracas, entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos, Maduro y representantes de la revolución.

Tenemos la misión de reconectar con la gente, escuchar sus propuestas y convertir nuestras diferencias en esa gran fortaleza que nos permita construir planes responsables en pro del rescate de la democracia. Nuestro país necesita de todos.

— Stalin González (@stalin_gonzalez) July 14, 2022

Tabla de contenidos

—¿Cómo cree debe realizarse el proceso de las primarias? La Plataforma Unitaria ha anunciado que en ese proceso deben participar los «demócratas». —No todos los partidos que están dentro de la Plataforma Unitaria asumen que fuera de ella también hay oposición. ¿Hay realmente claridad sobre el imperativo de la unidad? —¿Los «alacranes» pueden participar en las primarias? —¿Cuál es la fecha idónea para las primarias? —¿Cómo se logra la unidad pese a la fragmentación opositora? —¿Manuel Rosales sería el candidato de UNT a las primarias? —¿Qué ha pasado con el proceso de negociación en México? Desde mayo, los jefes de las delegaciones Jorge Rodríguez (gobierno) y Gerardo Blyde (Plataforma Unitaria) anunciaron el inicio de las conversaciones previas. —¿Cree que realmente haya un retorno a México? El gobierno pareciera apostar más a la mesa paralela con Estados Unidos. —Pero pareciera que el gobierno no tiene incentivos para retornar a la negociación. —¿Cree que ha habido fallas en el manejo de la Plataforma Unitaria dentro de la negociación? Reorganización partidista —Dentro de la reorganización de UNT usted ha insistido en la necesidad de lograr la reconexión con la gente, justamente uno de los aspectos que se ha cuestionado dentro de la oposición. ¿Cómo avanza este proceso? —¿Usted está haciendo una suerte de mea culpa? —¿Cree que dentro de los partidos opositores ha habido mucho centralismo? —¿La extensión del gobierno interino es una de las decisiones de la oposición que debe revisarse? —¿Cómo cree debe realizarse el proceso de las primarias? La Plataforma Unitaria ha anunciado que en ese proceso deben participar los «demócratas». —Aquí se está haciendo un esfuerzo. No debe olvidarse que las primarias son una herramienta, no un fin. El fin tiene que ser que los venezolanos podamos vivir mejor y eso pasa por un cambio político. De ese cambio político hay una fecha que es el 2024. Yo creo que aquí hay que hablar del 24 y del 25, que son las elecciones de gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional, legisladores y concejales. No se pueden divorciar ambos procesos políticos. Dentro de ese plan, hay que elegir el candidato y el mecanismo que ha decidido la Plataforma Unitaria es a través de unas primarias.

Desde mi punto de vista, la oposición es más grande que el G4 y la Plataforma Unitaria. Entonces, hay que buscar que en esas primarias participe la mayor cantidad de los que nos oponemos al régimen de Maduro y los que queremos un cambio. Omar (Barboza) está haciendo una labor de hablar con los dirigentes y partidos que no están en la Plataforma y construir un proceso de primarias donde participe la mayor cantidad de partidos opositores.

Hay unos temas con los partidos judicializados y hay una discusión sobre ese tema. Hay una discusión sobre cómo organizar las primarias. UNT tiene una postura, en lo particular la acompaño, que debe ser un proceso abierto, un proceso donde todos participemos, que cuando se hagan las primarias sea el mejor tiempo para hacerlas, ni tan lejos ni tan cerca del proceso, para garantizar que la mayor cantidad de personas participen.

En este aspecto, Stalin González resalta que las primarias deben ser un proceso fuerte, robusto. «Si lo haces muy rápido, como piensan algunos, eso atenta contra que haya mucha participación. Nuestra postura es que las primarias sean como las del 2012 en términos de que la oposición dirija su proceso, con el acompañamiento logístico y técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) que no es que el organismo organice el proceso»

Añade que debe garantizar el secreto del voto, la individualidad de las personas que participen allí, va a ver una discusión. «Hay algunos que ponen el acento con el tema de que los venezolanos en el exterior voten, yo quiero que voten, pero en el 2024, no solo en las primarias, la lucha es que voten y se abra, y actualice, el Registro Electoral«, expresa.

—No todos los partidos que están dentro de la Plataforma Unitaria asumen que fuera de ella también hay oposición. ¿Hay realmente claridad sobre el imperativo de la unidad? —Yo tengo mi postura, la digo y la peleo. No se puede hacer el análisis de la oposición con los resultados del 2015. Lo más cercano que tuvimos fue la elección del 2021 y hay que entender que allí no participó toda la oposición, pero hubo unos resultados. Dentro de los llamados «alacranes», no comparto el término, pero para referirlos, hay unos venezolanos que tienen una diferencia política sobre como hicieron las cosas y cómo obtuvieron las posiciones que tienen.

Pero, este país no tiene un millón 700 mil alacranes , hay una gente que votó por ellos porque los veía como una opción y es un liderazgo reconocido y el que votó lo hizo porque era opositor. ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros? Reunificar todo ese sentimiento de cambio.

—¿Los «alacranes» pueden participar en las primarias? —El problema es que no puede ser que a todo el que piense distinto se le acuse de alacrán. Hay unos que se han prestado, evidentemente, para acordar con el gobierno. Yo tengo diferencias con algunos planteamientos, pero jamás se me ocurriría acordar con el gobierno para fregar a algún compañero, esa lucha interna la he dado y la estoy dando. No me voy a prestar con el gobierno a obtener cargos, tarjetas. Algunos que se han prestado, pero no todos. Omar Barboza ha hecho un esfuerzo por unificar. Por ejemplo, María Corina Machado no es parte del G4, pero se está haciendo un esfuerzo para que participe. Omar ha hablado con Henri Falcón y otros actores de la Alianza Democrática

—¿Cuál es la fecha idónea para las primarias? —A finales del 2023. No tenemos fecha de la elección presidencial. Lo primero que tienes que buscar en cualquier proceso de negociación y acuerdos es que entre las garantías electorales haya un cronograma claro para la elección, que haya observación internacional, actualización y auditoria del sistema, yo creo que eso es lo primero, el cronograma y con base a eso organizarse. Tener a un candidato 18 meses en la calle no es bueno políticamente.

—¿Cómo se logra la unidad pese a la fragmentación opositora? —Nosotros hacemos énfasis en remarcar eso. ¿Por qué no remarcamos las diferencias dentro del gobierno? O, por ejemplo, que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) no está con Maduro. Claro que tenemos diferencias dentro de la oposición, hasta yo las tengo. Eso es parte de lo heterogéneo que es la oposición. El tema es cómo reconstruimos eso. La Plataforma no organiza a toda la oposición, pero sí al núcleo más importante. Entonces, que se plantee una política para vaya nucleando a todo el mundo y acercando a la oposición y que esa herramienta que son las primarias nos acerque.

—¿Manuel Rosales sería el candidato de UNT a las primarias? —Este es el momento de escuchar a la gente, de reunificar al país. Y vendrá el momento en que el partido decidirá. ¿Manuel Rosales tiene la primera opción? Sí, pero no es el momento, el objetivo es ver cómo nos vamos a organizar.

—¿Qué ha pasado con el proceso de negociación en México? Desde mayo, los jefes de las delegaciones Jorge Rodríguez (gobierno) y Gerardo Blyde (Plataforma Unitaria) anunciaron el inicio de las conversaciones previas. —El proceso de negociación no está vivo en la mesa de México, pero eso no quiere decir que no se estén haciendo esfuerzos para volver. Siempre he pensado que la salida de la crisis debe ser acordada. ¿Cómo hacemos para que la elección del 2024 tenga mayores garantías? Hay que acordarlo, no se hará desde afuera ni sacando flyers por Twitter . Las garantías no se van imponer, tienes que buscarlas. Si nos hubiéramos quedado esperando por un tuit, si no se hubiera buscando nombrar un Consejo Nacional Electoral (CNE) como se nombró, a lo mejor la oposición no hubiese ido a las elecciones en 2021.

Nadie va a venir resolver los problemas sino lo hacemos nosotros. ¿Cómo lo veo yo y lo vemos en el partido? La política es para ayudar a la gente y aquí hay 29 millones de venezolanos que estamos viviendo en el país y cualquier acuerdo tiene que ser para mejorar las condiciones de vida en temas eléctricos, de agua, de salud, educación. La segunda etapa es que debe haber acuerdos políticos, tienes que garantizar que podamos vivir en democracia, que podamos elegir libremente en el 2024, que tengamos garantías, que haya además un acuerdo de futuro político y que Venezuela, poco a poco, vuelva a los mercados y al sistema financiero internacional.

—¿Cree que realmente haya un retorno a México? El gobierno pareciera apostar más a la mesa paralela con Estados Unidos. —Evidentemente hay una negociación que tiene que ver con la presencia de los delegados de Estados Unidos aquí. Decir que no ha habido conversaciones está fuera de la realidad. No creo que sea una negociación paralela, allí hay canales para fortalecer un acuerdo integral, porque hay cosas que pueden ser producto de la negociación que no están en manos de la oposición completamente. Por ejemplo, el tema de las licencias OFAC. En la agenda de la negociación hay un punto que tiene que ver con las sanciones, pero para conseguir esos acuerdos necesitas la participación de EEUU. Mi opinión, muy particular, es que nosotros no tenemos que amarrarnos a los procesos. Tenemos que buscar los acuerdos. Hay un proceso en México, con el reino de Noruega como facilitador, soy defensor del proceso.

—Pero pareciera que el gobierno no tiene incentivos para retornar a la negociación. —Se están haciendo todos los esfuerzos posibles de manera discreta, pero no secreta. Al igual que las primarias, México es una herramienta, no un fin en sí mismo. No se puede hablar de fecha porque la política es dinámica.

—¿Cree que ha habido fallas en el manejo de la Plataforma Unitaria dentro de la negociación? -No puedo hablar del proceso porque hay acuerdo de confidencialidad y vendrá el momento de hablar de eso. Mi opinión es que las fortalezas que se cree tiene la oposición en términos de presión, no creo que sean las fortalezas que tenemos de herramientas en esa negociación. Lo importante es que podamos elegir, que tengamos instituciones, estabilidad y sin venganzas.

Reorganización partidista Stalin González esboza que el análisis político tras las elecciones regionales de 2021 impulsó la reorganización de su partido, UNT. Señala que, en los recorridos por las regiones, se ha percatado de las realidades distantes con la situación en Caracas, lo cual incluye también a la dirigencia.

—Dentro de la reorganización de UNT usted ha insistido en la necesidad de lograr la reconexión con la gente, justamente uno de los aspectos que se ha cuestionado dentro de la oposición. ¿Cómo avanza este proceso? —En Un Nuevo Tiempo, después de las elecciones regionales, entramos en un proceso de discusión de qué cosas hacían falta y, evidentemente, viene otra etapa política. Los próximos tres años van a hacer interesantes para la política venezolana, y para los venezolanos, y hay que renovar las estructuras, reconfigurar las propuestas. En mi opinión, primero tenemos que reconectar con la gente. Creo que hay un deseo de cambio en la gente, pero, a la vez, hay una desilusión con la oposición . Sino entendemos eso, nos va a hacer muy difícil cambiar el futuro. Este es un período de escuchar a la gente, de entender lo que pasó, de reconocer los errores. He dicho en los recorridos que no hemos hecho las cosas bien, hemos hecho cosas buenas y no hemos hecho otras . Por ejemplo, el proceso de cómo se seleccionaron los candidatos para las elecciones regionales. Y las diferencias que hay en Caracas no son las diferencias que hay en la dirigencia en las localidades. Las cosas cambiaron en el país, querer seguir haciendo análisis de la Venezuela con lo que pasaba hace cuatro años no tiene sentido. La realidad cambió en el ámbito social, político, económico. Hace cuatro años no había migración en las dimensiones que hoy.

—¿Usted está haciendo una suerte de mea culpa ? —No, yo no digo que mea culpa , pero todos los procesos deben analizarse. Se realiza un plan y luego debe hacerse un balance.

—¿Cree que dentro de los partidos opositores ha habido mucho centralismo? —No sé si centralismo, pero la diferencia, la disputa política, que hay en Caracas no se vive en la misma intensidad en el interior. Igual la realidad política en Caracas no es la misma que en el interior. Nosotros vivimos en una burbuja que va creciendo, pero en el interior no se vive eso. Allá la gente está pasando trabajo, no hay transporte, no hay gasolina, no hay plata, se va la luz. Hay que aprender de ese proceso. Creo que todo este año 2022 y parte del 2023 es para entender lo que está pasando en este país.

UNT tomó la decisión de renovar sus estructuras, ir en paralelo en el Congreso Ideológico y renovar sus tesis ideológicas y programáticas. Estamos en la fase metodológica, de aglutinar todas las propuestas que han llegado a las mesas de trabajo del país y ya se anunció el cronograma organizativo; a finales de agosto será la elección en las parroquias, la de base. Luego vamos a los congresos estadales que serían a principios de septiembre y, a mediados de septiembre, el Congreso Federal para elegir la Dirección Ejecutiva Federal.

—¿La extensión del gobierno interino es una de las decisiones de la oposición que debe revisarse? —Creo que la realidad política del país ha cambiado y hoy tienes gobernadores y alcaldes que no tenías antes. Los pesos de los partidos y liderazgos en Venezuela son distintos de lo que eran hace tres años. Creer que estamos en 2019, no te acerca a la realidad. Creo que esto será un debate a futuro dentro de la Plataforma Unitaria. Bueno, un debate inmediato, cuál es el destino de esas organizaciones, del interinato.

*Lea también: Stalin González dice que el compromiso es reconectar con la gente y reestructurar partidos

※ 325

Por: Tal Cual Digital Fecha de publicación: 2022-07-24 06:00:33 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com