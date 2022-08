Oposición endurece el tono contra Jackson, mientras diputada Cariola aclara que dictamen es sólo un llamado de atención

Entornointeligente.com /

Dirigentes de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evopoli cuestionaron su permanencia en el cargo luego del dictamen dado a conocer por Contraloría, que determinó que el ministro faltó al principio de prescindencia. Asimismo, exigieron al gobierno que actúe con menos arrogancia y oriente más sus esfuerzos a resolver los problemas que aquejan al país. En tanto, la vocera del Apruebo, la diputada Karol Cariola, desdramatizó el tema afirmando que «la Contraloría ha dicho claramente de que no se ha actuado fuera de lo legal, que hubo una frase en particular que el ministro va a tener que observar, que cuando se refiera a esto lo haga siempre en función de ambos sectores».

Un tono cada vez más duro comienza a marcar el discurso de la oposición respecto del ministro secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras conocerse el dictamen de Contraloría que determinó que el titular de Segpres faltó al principio de prescindencia que se le exige a las autoridades. Los cuestionamientos se acentúan a tal grado que dirigentas de partidos de oposición ya se unieron a quienes, desde este mismo viernes, piden su inmediata renuncia al cargo.

«Con respecto al dictamen de Contraloría, el ministro Jackson en vez de justificarse, debería dar un paso al costado, evitando así una posible acusación constitucional en el Congreso y un daño mayor a su gobierno. Este dictamen, deja en evidencia el intervencionismo desatado con recursos de todos los chilenos», señaló a Emol la vicepresidenta de RN Catalina del Real.

Asimismo, Del Real sostuvo que el Gobierno ha desatendido sus deberes por dedicarse a la campaña con vistas al plebiscito del 4 de septiembre próximo, en especial aquellos relacionados con la búsqueda de soluciones para fenómenos como «la violencia, desempleo, terrorismo», convirtiéndose así «en el generalísimo del Apruebo, sin importar actuar al margen de la ley».

La vicepresidenta de la UDI, Isabel Plà, afirmó que «el ministro sabe perfectamente que el llamado fue solo para quienes representan a una de las dos opciones. Le sugeriría que, en vez de intentar justificarse, acepte su grave error y respete lo dictaminado por Contraloría», al tiempo que lo llamó a «actuar con humildad, dejar de lado las actuaciones de intervencionismo y hacer el trabajo para el que fueron elegidos».

En tanto Luz Poblete, timonel de Evopoli, sostuvo que «si él (Jackson) no es capaz de darse cuenta de que tiene que dar un paso al costado, que esto ya sobrepasó los límites en un proceso histórico y tan relevante para nuestro país, que requiere de toda la prescindencia y transparencia posible, es el Presidente el que tiene que tomar la decisión».

Diputada Cariola le resta gravedad al dictamen

La diputada del Partido Comunista (PC) y vocera del comando del Apruebo, Karol Cariola, se refirió a al dictamen emitido por Contraloría donde se afirma que el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, «no se ajustó a la necesaria prescindencia».

Cariola expresó que el dictamen se trata de un «llamado de atención» tanto para el ministro como para el Gobierno. Sin embargo, opinó que solo se trató de una frase en particular y que el actuar de Jackson como secretario de Estado siempre ha sido en el marco de lo legal.

Además, añadió que «frente a eso lo que queda claro es que el ministro ha jugado un rol en recoger los elementos que surjan de cada espacio y ante eso creemos que la Contraloría juega su papel y hace un llamado de atención que el Gobierno tendrá que considerar».

«Informar no es intervenir. El ministro Jackson hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, del Apruebo y del Rechazo, a presentar propuestas para lo que viene después del 5 de septiembre. Eso en realidad fue un llamado que hizo el Presidente de la República, así lo leímos nosotros, mas allá de la frase en particular que la Contraloría cuestiona, es una frase, no son los dichos totales del ministro», agregó.

En tanto, el diputado socialista Daniel Manouchehri también entregó su respaldo al ministro Jackson. «He participado en muchas actividades con el ministro Giorgio Jackson y jamás lo he visto llamar a votar por ninguna de las alternativas del 4 de septiembre. El ministro Jackson siempre ha actuado con absoluta prescindencia», indicó el legislador de la Región de Coquimbo.

«El acuerdo suscrito es un acuerdo de los partidos políticos y de los parlamentarios. Pero incluso si el gobierno quisiese participar de algún acuerdo para después del plebiscito, está en su legítimo derecho. Es absurdo negarle el derecho al ministro encargado de las relaciones político legislativas de participar de un acuerdo político legislativo de cualquier especie», destacó el parlamentario PS.

