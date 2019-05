Oposición dice que fiscal no renunció por Santrich sino por Odebrecht

Entornointeligente.com / Gustavo Petro pronunció en la noche de este miércoles un discurso a modo de réplica de la oposición al discurso dado por el presidente en las redes sociales, y televisado por diferentes medios de comunicación, lamentando la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, el 15 de mayo pasado.

Martínez “no ha renunciado por Santrich sino por Odebrecht. El exfiscal trató de encubrir las investigaciones penales contra sus anteriores y poderosos clientes de los que fue abogado. Esa actitud de encubrimiento, como bien lo investigó y denunció el senador Jorge Enrique Robledo, es uno de los actos más corruptos de la reciente historia de Colombia”, dijo Petro.

El discurso de la oposición continuó: “Los sobornos de Odebrecht, por más de cincuenta millones de dólares, fueron a parar a las principales fuerzas políticas que han soportado los últimos cuatro gobiernos: sobornó todo el sector Transporte del gobierno de Uribe y el de Hacienda y Planeación del gobierno de Santos; sobornó todas las campañas presidenciales de los movimientos uribistas en los últimos 9 años. Néstor Humberto Martínez encubrió esos hechos y propició la impunidad en el caso Odebrecht. Por sus hechos dolosos, se suicidaron personas, murieron sus familiares, se exiliaron denunciantes. Un presidente de la República no puede respaldar este accionar corrupto. La corrupción, es hoy la principal causa de la destrucción del Estado Social de Derecho”.

Así mismo, rechazaron que el Gobierno amenazara con la conmoción interior irrespetando las decisiones de los jueces, en referencia al caso Santrich.

“El ataque a la JEP, que viene del mismo Presidente Duque, es un ataque a la institucionalidad del país y tiene una razón: le asusta la verdad”, manifestó Petro.

Y concluyó: “La manera de acabar la barbarie del conflicto, de acabar con el narcotráfico, de acabar con los abusos sexuales contra mujeres y niños, de acabar con el sacrificio de la vida colombiana; es acabar el conflicto. ¿Es que acaso 57 guerras en casi dos siglos casi continuos de matarnos entre nosotros, los colombianos y las colombianas, no es suficiente? ¿Acaso la historia de Colombia no merece ya abrir la puerta de una Era de la Paz? Todo intento de prorrogar la guerra no lleva sino a prorrogar la barbarie. Póngase al lado de la paz, presidente Duque. Nosotros aquí, desde la lucha por la paz, lo acompañaremos en ese paso”.

Aunque en apego a la norma esta no podría ser considerada una réplica, como está establecido en el Estatuto de la Oposición, se le parece. La primera fue la pronunciada por Juanita Goebertus con relación a las objeciones presidenciales de la Ley Estatutaria de la JEP.

LINK ORIGINAL: El Universal

