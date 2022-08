Oposición advierte fracaso en elección de defensor del pueblo

Entornointeligente.com /

Mañana, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) intentará elegir nuevamente al defensor del pueblo, pero se prevé otro fracaso por la posibilidad de no lograr los dos tercios y recurrir a la designación vía decreto supremo, por el que sería pasible a juicio de responsabilidades el presidente Luis Arce, según refieren asambleístas de oposición. Tras casi cuatro meses de instalarse la sesión para elegir al titular de la Defensoría del Pueblo, el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, decidió convocar a concluir este proceso en sesión a realizarse este jueves. La convocatoria señala: «La décima tercera sesión ordinaria de la Asamblea, a realizarse el día jueves 1 de septiembre, a horas 10:00, en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el siguiente orden del día: elección y designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo». Los legisladores de oposición sostuvieron que para la instalación de la sesión no hubo acercamiento ni posibilidades de diálogo de parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), que busca actuar de manera unilateral y pretender recurrir a designación al cargo por decreto supremo. El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea señaló que ese partido continuará en la línea de exigir un defensor que tenga el perfil «neutral, independiente,, imparcial y crítico al poder’. «No vamos a permitir que el MAS quiera por decreto designar a una autoridad, nos vamos a movilizar junto a la sociedad civil». El también diputado de CC, Marcelo Pedrazas, manifestó que esta convocatoria se constituye en una cortina de humo para distraer a la sociedad del problema interno que tiene el partido azul, pero que en todo caso los legisladores no permitirán que el MAS elija a una persona afín al gobernante. Respecto a la posibilidad de que el presidente Arce decida nombrar por decreto al defensor, el legislador refirió que estaría incurriendo en por lo menos dos delitos penales.

