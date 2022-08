Oportunidad: cómo ganar u$s78.000 por probar golosinas desde tu casa

Entornointeligente.com /

Se trata de Candy Funhouse , una empresa de venta de dulces en internet, que está buscando un jefe para sus catadores de productos. «A principios del año pasado buscábamos ‘golosinólogos’ para probar sabores originales y actualmente tenemos tres», dijo a la AFP la portavoz de Candy Funhouse, Vanessa Janakijevski-Rebelo .

Informate más Alimentación en las infancias: menos golosinas y más frutas frescas CANDY FUNHOUSE.jpg Candy Funhouse.

Director de Dulces Según explicó la portavoz de la compañía, el objetivo actual es contratar un «Chief Candy Officer» o «CCO» para coordinar las tareas de los golosinólogos en su objetivo de encontrar los mejores sabores posibles .

«¡Ahora estamos en búsqueda de un Director de Dulces, que guiará a nuestros golosinólogos por el camino más dulce posible!» , afirmó Janakijevski-Rebelo.

golosinas.jpg Freepik Las responsabilidades del puesto incluyen la aprobación de nuevos productos con la etiqueta «CCO», la organización de «reuniones del consejo de golosinas» y cumplir el rol de «catador principal» . Sin mencionar el apoyo a «todas las cosas divertidas» del negocio.

Requisitos para ser un Director de Dulces La oferta está abierta a cualquier persona mayor de cinco años que viva en América del Norte . De todas formas, los requisitos principales incluyen tener «papilas gustativas doradas» y un «obvia pasión por lo dulce» , según el comunicado publicado en el sitio web de profesionales LinkedIn.

Candy Funhouse dijo que recibió más de 100.000 candidaturas en dos semanas . «La mayoría son de adultos , pero alrededor del 25% son de niños», señaló la vocera.

— Candy Funhouse (@candyfunhouseca) August 2, 2022 En las redes sociales, el anuncio es un gran éxito entre los internautas de todas las edades. Un usuario estadounidense, Matthew Crooks , indicó en Twitter que su hija de ocho años había creado un perfil en LinkedIn solo para postularse .

«Es oficial @candyfunhouseca, ella ha solicitado el cargo. Gracias por ayudarla a aprender sobre el trabajo duro y la importancia de un buen currículum, a pesar de que solo tiene ocho años «, escribió Crooks.

Semana de la dulzura.jpg Una vez contratado, Candy Funhouse aseguró que el Director de Dulces será sometido a una «extensa formación en cata» . Sin contar que tendrá muchos beneficios laborales, como «un amplio plan dental» .

