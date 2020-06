Opinião pública vê 'privilégios mantidos' em proibição de corte de salários de servidores, diz Guedes

Entornointeligente.com /

BRASÍLIA — O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que a opinião pública considerou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir o corte de salário de servidores públicos como “manutenção de privilégios”.

— A opinião pública olha pra isso e acha que são privilégios mantidos. A opinião pública acha isso — disse o ministro, que participou de transmissão ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro.

Auxílio emergencial: Bolsonaro diz que novas parcelas ‘devem’ ser de R$ 500, R$ 400 e R$ 300

Na quarta-feira, o STF concluiu o julgamento em que decidiu manter a proibição de reduzir o salário de servidores públicos da União, estados e municípios. Na sessão de 22 de agosto de 2019, já havia seis votos contra a possibilidade de reduzir salários, e quatro favoráveis. Mas faltava a manifestação do ministro Celso de Mello, que estava ausente.

Para Guedes, a opinião pública é preciso compartilhar o que chama de “sacrifício” em meio à pandemia entre funcionários do setor privado e servidores públicos.

Saneamento: nova lei já amplia concorrência em três licitações neste ano. Saiba onde

— Então a opinião pública que é natural, da mesma forma que no setor privado há uma queda de salários, que tem gente que perde o emprego, etc., que o setor público também dê uma contribuição — disse.

O ministro lembrou que os salários dos servidores de União, estados e municípios estão congelados até dezembro de 2021, por decisão do governo. Segundo ele, houve pedidos para que os salários do funcionalismo fossem reduzidos em 25%, com proporcional redução de jornada.

PUBLICIDADE Infográfico: Conheça o impacto da falta de saneamento no Brasil

— Nós quando enfrentamos o problema um pouco antes, nós falamos que não dá pra dar aumento, pode até não reduzir, mas não pode dar aumento. Aí o Supremo veio agora e falou que não pode nem reduzir, nem jornada de trabalho nem isso. Ora, a opinião pública eu acho que é desfavorável a essa avaliação. Por outro lado, eles acham que constitucionalmente estão assegurando direitos, direito ao salário — completou o ministro.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com