Opinión | Somos las palabras que vivimos

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para no ser predecible (dentro de lo predecible) hay que salirse del formato que el ojo escrutador espera. Si siempre se repite el mismo sonsonete, al final a Batman solo le quedan sus fieles seguidores y no alcanza a nuevas audiencias. Batman cuatro será un fracaso.

Eso pasa también con la política: si el disidente solo repite las consignas confrontativas previsibles, de queja o enojo más o menos obvias y con aroma retro, si solo le habla a su público se hundirá en la rutinización de su mensaje. Lo propio sucede con los gobiernos: si solo dialogan con sus votantes se les achica el espacio de legitimidad y se asfixian.

Los márgenes en la política planetaria nunca son aplastantes. (Lo vemos por estos días en varios lados). De allí que siempre hay que estar atento a la voluntad ciudadana: el que se aleja de la misma -sin una explicación clara- se pierde en el desierto, pero tampoco se conquista terreno, simplemente, siguiendo el “deseo popular” porque sin fundamentos sólidos y sin consistencia económica se termina en la ruina.

Por eso lo inteligente en política —como en la vida misma— es recorrer caminos nuevos que permitan ampliar la mirada y construir narrativas novedosas que ambienten dimensiones omnicomprensivas. Solo así se alcanzan horizontes elevados hacia más ciudadanos. Abrir la cancha en español.

Se me dirá: pero hacer oposición o ser gobierno requiere de formatos distintos. No necesariamente. En ciencia política aprendimos que si algo valora el ciudadano actual en todos lados es: la sinceridad, la frontalidad discursiva, lo real de lo que se plantea como propuesta y la buena fe en el decir. Si alguno de estos cuatro asuntos falla, el comunicador político está en problemas y el mensaje será auditado y destruido en las redes sociales, para luego ser pulverizado en el mundo real. Y no siempre la percepción de estos cuatro ejes se hace en clave consciente, hay mucho emocional y en un plano cognitivo-inconsciente que conecta el político de hoy a su audiencia actual. Ya lo sabemos.

La buena fe no es ser Tribilín, eso es ser lábil. La buena fe es actuar a cartas vistas, con grandeza por el colectivo y sabiendo que se debe hacer lo mejor para la mayor cantidad de personas. Simple de expresar, complejísimo de articular.

La “libertad responsable” entonces no es un pleonasmo del presidente, es una afirmación que pretende potenciar lo primero con el aditamento de lo segundo. Es una convocatoria de buena fe a la madurez del colectivo para que entienda que hay asuntos que son un menester primario de la propia conducta de la gente. (Algo de moral kantiana tiene el precepto al instar a actuar de manera correcta). Lo otro es la imposición, lo que proscribe. Los liberales-humanistas hacemos enormes esfuerzos para navegar en sociedades abiertas. Claro, el Estado no se esfuma de escena, debe estar, pero el volumen de su actuación es una pócima pensada que solo se construye de manera inteligente y no a los gritos.

Igual razonamiento se podría hacer sobre “la nueva normalidad”. La normalidad debería ser única siempre, sin embargo aceptamos que el lenguaje juegue con sus combinaciones para dotar de sentido a lo que vivimos.

¿Nos olvidamos que se inventan “palabras” desde siempre? ¿Nos olvidamos que Shakespeare, Cervantes y Dante inventaban palabras porque no existían los conceptos que ellos procuraban instalar? Existen cientos de palabras inventadas por cada uno de estos maestros en sus grandes obras. Y no nos asustaron: las asimilamos. (Genios, Harold Bloom, allí está todo, libro epifánico, allí se prueban mis dichos).

O sea, los que creen que combinar palabras para definir conceptos que buscan mejorar la vida es un acto de magia, no entienden que son expresiones identitarias en las que nos sumergimos para entender nuestro presente. La aceptación de los conceptos la hace la gente, aunque a algunos les moleste. Somos las palabras que vivimos. Y vivimos con las palabras que somos.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com