Opinión | ¿Optimismo o pesimismo?

Es cierto, la política ha perdido idealismo para mucha gente. Esto pasa en todo el mundo. Las crisis de todo tipo, las economías planetarias al rojo vivo, la pandemia y la pospandemia, la información que sobra, la desinformación que sobra y engaña, la realidad que se parece a la ficción, la ficción que se asemeja a la realidad, los actores poderosos del presente están tan desnudos que resulta obsceno para el ojo atento. En resumen, no es un tiempo amigable para «la política».

Las legitimidades que antes duraban décadas ahora son fugaces, todo es efímero. Es que la gente explotó. El que se la cree, pierde. De un día para el otro emergen liderazgos en todo el planeta que se sustentan más en lo reactivo que en la satisfacción a reclamos verosímiles. La gente sabe lo que odia pero no está clara en el bus que se toma para subirse al presente. Eso sí, le exige de todo, y tiene razón: el ciudadano es el dueño de la soberanía y tiene derecho a todo reclamo, inclusive a ser impertinente. La razón se la otorga su existir, no la verdad. Pero el ciudadano no es igual a quien confronta para rascar un voto prebendario. Ese es un partisano interesado, ya sabemos lo que busca.

Es un tiempo entonces famélico y ávido de protagonismos, pero los que emergen resultan no pocas veces inquietantes porque mientras la tensión de las sociedades es más intensa, los que aspiran a representarla estiran sus axiomas y recorren la colina inmersos en su propia caricatura verbalizando lo imposible. Se creen refundacionales.

No tengo claro si esto es un momento o un ciclo que durará más de lo razonable. Quiero creer que se emergerá de esta locura mundial, porque siempre hemos salido como humanidad de calamidades, genocidios, guerrillas criminales, siempre hemos extirpado a la alienación empujando hacia la paz y la integración social. Al final del día, siempre somos un poco mejor que lo que éramos ayer, aunque la foto del momento nos resulte inquietante. Es un tiempo -por contar lo bueno- en que los sistemas se están alineando para prolongar la vida cada vez más; los problemas cardiológicos estamos a nada de lograr que sean autocontrolados por los propios ciudadanos desde su teléfonos móviles; la vivienda a precio barato es una preocupación en el mundo, y ya hay gente -mucha- que está armando modelos masivos (Elon Musk) que van a masificarse; los alimentos cada vez están más controlados y no se puede engañar a la gente con productos que nos dañan. En definitiva, los líderes del futuro inmediato deberán ser gente que dimensionen su tiempo, que se desentiendan del barullo y que vayan sobre las soluciones de la gente. Ya sé que no es sencillo, que las burocracias son infernales, que algunos mundos empresariales no siempre son ideales, que las clases medias siguen creyendo en certidumbres que ya no estarán servidas a la mesa, que los más humildes aún no tienen la escalera de la movilidad social operativa, lo sé, y cuesta escribir esto sin que nadie se enoje, pero es así, y lo propio pasa con las estructuras sindicales que deberán pensar más a la alemana, procurando que el «trabajo» se mantenga como consecuencia de un «capital» que lo hace nacer y no aniquilar al capital al punto de llevarlo a la opción de huida. Esa es la realidad.

El mundo siempre ha tenido idealistas inteligentes que con su talento y sabiduría soñaron mundos mejores. Esa gente ya está por aquí, medio a los tumbos, sin encontrar todavía cómo aterrizar toda su sabiduría, pero huelo, intuyo y observo que estamos llenos de gente que se le dio por soñar mundos mejores. Lo veo en la vida, en la calle, en las redes, gente que está procurando un mundo más justo. Es cuestión de que persistan. Lo que viene es impresionante el mundo que está ingresando sí es el de los Supersónicos y la inteligencia artificial será para mejor. La clave es «masificarlo», ese será el desafío del tiempo que está entrando. Si se alcanza ese objetivo estaremos mejor. Quiero creer que será así. Debe ser así.

