OPINIÓN: Negocios, finanzas … Y algo más

Por Georgina Howard* (Foto: especial) A nada del banderazo verde en GP de México A días de que se dé el banderazo en el Gran Premio de México, de la Fórmula 1, de Bernard Charles Ecclestone , los empresarios turísticos y de servicios de la capital del país, al mando de Claudia Sheinbaum , ya esperan la llegada de miles de turistas que se darán cita a la gran fiesta, consideró el experto en temas automovilísticos, Jorge Carlos Fernández Francés. De acuerdo con el analista internacional, con quien tuve la oportunidad de conversar, la industria hotelera y restaurantera será la más beneficiada por la derrama económica que dejará este evento, la cual se estima en poco más de 8 mil millones de pesos, monto muy cercano al del 2017, año con mayor recaudación. Solamente, consideró Fernández Francés , con el Gran Premio que se llevará a cabo el próximo fin de semana, el sector hotelero espera una ocupación promedio del 80 por ciento y, en algunas zonas en concreto, como el Polanco, Centro y alrededores de la Magdalena Mixhuca, la ocupación será del 100 por ciento. En 2018, me explicó el experto Fernández Francés , la asistencia total reportó una baja en los gastos relacionados con la carrera en la categoría de los asistentes y ya que fueron 443 millones de pesos menos los que se percibieron, equivalente a una caída de 36 por ciento. Con el Gran Premio de México, se consolida la posibilidad para promover a la CDMX y al país ante más de 520 millones de televidentes de todo el mundo. Es de resaltar que de todos los fanáticos al automovilismo que hay en el país, quizá muy pocos resintieron tanto la amenaza del actual gobierno de la Ciudad de México, de no renovar el contrato con la Fórmula 1, como Carlos Slim Domit , el hijo mayor del magnate mexicano. Él, junto con el apoyo de su papá, el empresario Carlos Slim , y de otro grupo de empresarios, se echaron al hombro este compromiso y aportaron los recursos necesarios para que el evento no se fuera del país, y ahora tenga asegurado tres años más de evento. Entre los empresarios, anote al propio Grupo Carso; así como firmas de la talla de GNP Seguros, de Alberto Baillères ; Citibanamex, de Ernesto Torres Cantú ; Hidrosina, de William Karam ; Heineken, de Etienne Strijp ; y Diageo, de Erik Seiersen , entre otros. Quiénes en conjunto, suplirán los recursos que el gobierno federal y local retiraron del evento. Diabetes, bomba para sector salud El problema de la diabetes en México para el sector salud es prácticamente una bomba de tiempo, y es que 100 mil personas sufren al año una amputación a causa de esta enfermedad por la falta de cuidado y atención a las complicaciones. Es por ello que el biólogo Ricardo Rangel Martínez, egresado de la escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) , pone a disposición su nuevo y novedoso descubrimiento en el área de la Medicina Regenerativa a través del empleo de células troncales mesenquimales, también conocidas como células madre adultas. Como producto de su trabajo científico, el biólogo Rangel acaba de recibir la concesión de la primera patente mexicana en el ámbito de la medicina regenerativa. Se trata de un bioandamio o parche biológico que se aplica en las heridas de la piel como las úlceras por pie diabético. Con el desarrollo de este bioandamio, se podrán dar soluciones efectivas, a bajo costo, a problemas tan impactantes como las úlceras, quemaduras y heridas de la piel. Es importante dar a conocer a la opinión pública este importante descubrimiento, ya que la sociedad podría verse beneficiada con este avance de la ciencia. Si requiere contactar con el autor de esta novedad médica, lo puede hacer a [email protected] . AIEJA se actualiza Esta semana se realizó en la cuna del juego, Las Vegas, Nevada, la Global Gaming Expo (G2E), evento que reúne a los principales fabricantes, proveedores y operadores de la industria a nivel mundial. Así, y con el fin de encontrar a nuevos inversionistas que apuesten por México, asistió elpresidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA), Miguel Ángel Ochoa Sánchez , quien es reconocido como la voz del sector y el interlocutor del mismo con el gobierno. Y vaya que esta industria tiene peso en la economía nacional, basta saber números como 200 mil empleos directo e indirectos, derrama económica de 3 mil 500 millones de pesos anuales y más de 4 mil 700 millones de pesos en impuestos. Al día de hoy, la G2E es considerada una de las convenciones más importantes del sector, pues reúne cerca de 30 mil profesionales con el objetivo de acelerar el futuro de la industria, de los cuales el 13% son provenientes de Europa, Asia y otros continentes. Pérdidas por limpieza en el IPN El cambio de proveedora del servicio de limpieza en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Mario Alberto Rodríguez Casas , permanece atascado, esto a pesar de que la actual contratista es 15% más cara que aquellas empresas que se presentaron a participar en la licitación IA-01100001-E315-2019 para sustituirla. Hace casi dos meses, el Órgano Interno de Control (OIC), a cargo de Julieta Muñoz , tomó la determinación de suspender el proceso, debido a que autoridades del Instituto excedieron las cláusulas contempladas en el Contrato Marco dictado por Hacienda, de Arturo Herrera. Sin embargo, ante la ausencia de resolución alguna, Octavio Plascencia , Director de Inconformidades en la Función Pública atrajo el caso. Al momento, la única beneficiaria ha sido Gott und Glück, firma que ha extendido el periodo de servicio para el que fue contratada, y a precios más altos. Asesora NYCE a profesionales De esto y de aquello*** Esta semana se realizó el taller “Las normas como herramientas de competitividad en los sectores industriales de México”, impartido por los directivos de las empresas que conforman al organismo NYCE, de Carlos Pérez, el cual fue dirigido a estudiantes de la carrera de Comercio Internacional de la Escuela Superior de Administración del IPN, quienes pudieron poner en práctica lo aprendido durante su carrera ejecutar casos reales del mercado mexicano. Este talle se impartió con el objetivo de asesorar a los alumnos en temas de Normalización como un mecanismo para reglas justas en el comercio internacional; sobre los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo para los procesos de evaluación de la conformidad, sobre las barreras técnicas en el comercio internacional y la importancia de las pruebas de laboratorio en la regulación de los productos. Recordemos que NYCE cuenta con más de 24 años de experiencia en la materia de normalización, certificación y verificación con base en Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y estándares internacionales, y vaya que tiene credenciales nacionales e internacionales para hablar de la materia. *Analista en negocios Lo publicado aquí es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio.

