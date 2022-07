OPINIÓN | Las palabras de Marjorie Taylor Greene sobre el nacionalismo cristiano deberían ser una llamada de atención

Entornointeligente.com /

Nota del editor: Amanda Tyler es la directora ejecutiva de BJC ( Baptist Joint Committee for Religious Liberty ) y la principal organizadora de la campaña Cristianos contra el Nacionalismo Cristiano. Síguela en Twitter. Las opiniones expresadas aquí le pertenecen exclusivamente a su autora.

(CNN)– La diputada republicana Marjorie Taylor Greene se describió explícitamente como una nacionalista cristiana el sábado. Esta impactante declaración de una congresista en activo debería servir de llamada de atención a todo el mundo, y en particular, creo, para los cristianos.

«Tenemos que ser el partido del nacionalismo y yo soy cristiana, y lo digo con orgullo, deberíamos ser nacionalistas cristianos», dijo Greene en una entrevista mientras asistía a la Cumbre de Acción Estudiantil de Turning Point USA en Florida el sábado. Su denominación como nacionalista cristiana sigue a su afirmación del mes pasado de que el nacionalismo cristiano no es «nada que temer» y que el «movimiento» resolverá los tiroteos en las escuelas y la «inmoralidad sexual» en Estados Unidos.

Durante años, he seguido de cerca el nacionalismo cristiano y he alertado sobre él. Los comentarios recientes de Greene marcan un cambio alarmante en la conversación pública sobre el nacionalismo cristiano.

ANÁLISIS | Un «cristianismo impostor» amenaza la democracia estadounidense Hasta hace poco, las figuras públicas que más abrazan el nacionalismo cristiano en su retórica y en sus políticas han negado su existencia o han afirmado que quienes lo denunciamos nos dedicamos a insultar. Pero es evidente que Greene está leyendo ahora un guión diferente, adoptando explícitamente la identidad como propia e instando a otros a unirse a ella.

No es la única que lo hace. La adopción del nacionalismo cristiano por parte de Greene sigue de cerca las preocupantes declaraciones de la diputada republicana de Colorado Lauren Boebert: «Se supone que la iglesia debe dirigir al gobierno, el gobierno no debe dirigir a la iglesia», dijo en una iglesia dos días antes de su elección primaria (y victoria) a finales de junio. «Estoy cansada de esta basura de la separación de la Iglesia y el Estado». Y como ha reportado CNN, las encuestas de opinión pública muestran que el apoyo al nacionalismo cristiano está creciendo entre los cristianos.

El nacionalismo cristiano es una ideología política y un marco cultural que fusiona las identidades cristiana y estadounidense, distorsionando tanto la fe cristiana como la promesa de libertad religiosa de Estados Unidos. Se basa en gran medida en una falsa narrativa de Estados Unidos como «nación cristiana», fundada por cristianos para privilegiar esta religión. Esta historia mítica traiciona el trabajo de los fundadores para crear un gobierno federal que se mantuviera neutral en lo que respecta a la religión, sin promoverla ni denigrarla, una ruptura deliberada con las religiones establecidas por el Estado en las colonias.

Así es como el nacionalismo de Donald Trump ya ha cambiado al mundo Aunque no es nuevo, el nacionalismo cristiano ha sido explotado en los últimos años por políticos como el expresidente Donald Trump para promover una mentalidad de «nosotros contra ellos» y enviar un mensaje de que solo los cristianos pueden ser «verdaderos» estadounidenses.

El creciente apoyo al nacionalismo cristiano llega en un momento en que la ideología política que lo sustenta plantea amenazas cada vez más urgentes a la democracia estadounidense y a la libertad religiosa. Quizá el ejemplo más escalofriante de nacionalismo cristiano se produjo en el más público de los escenarios mundiales, de la mano de algunos partidarios de Trump durante la insurrección del 6 de enero.

A principios de este año, el Baptist Joint Committee for Religious Liberty (BJC) , la organización que dirijo, copublicó el único informe exhaustivo que documenta el papel del nacionalismo cristiano en la coalescencia e intensificación del apoyo a los que atacaron violentamente el Capitolio.

Me preocupa desmantelar al nacionalismo cristiano tanto porque soy una cristiana practicante como porque soy una estadounidense patriótica, y no, esas identidades no son las mismas. Como cristianos, no podemos permitir que Greene, Boebert o Trump distorsionen nuestra fe sin luchar.

Debemos hablar en voz alta cuando nuestra fe se utiliza como herramienta política, debemos desarraigarla de nuestras propias iglesias y comunidades y debemos formar alianzas con las minorías religiosas y los no religiosos — que son los que más sufren el impacto del nacionalismo cristiano.

La religión, y el cristianismo en particular, ha florecido en Estados Unidos no por la ayuda o el favoritismo del gobierno, sino por la razón contraria: la libertad de la religión del control gubernamental. La participación del gobierno en los asuntos religiosos no ayuda al libre ejercicio de la religión. Y como cristianos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo en lugar de hacerle sentir que no es bienvenido en su propio país.

Como escribió el historiador Jemar Tisby, «seguir a Cristo es rechazar la ideología nacionalista cristiana. Marjorie Taylor Greene y sus aliados pueden seguir las enseñanzas de Jesús o las del nacionalismo cristiano, pero no ambas».

Marjorie Taylor Greene, la polémica (pero popular) representante republicana está bajo la lupa de la justicia. Esta es su trayectoria El nacionalismo cristiano, aunque sea omnipresente y haya existido desde hace tiempo, no puede ser normalizado.

Creo que los cristianos, que siguen siendo la mayoría de los estadounidenses, tienen una responsabilidad especial de dar un paso adelante en este momento crítico para rechazar el nacionalismo cristiano.

Los legisladores cristianos deberían elegir un camino diferente al de Greene y Boebert, denunciando el nacionalismo cristiano sin ignorar su propia fe y el pluralismo religioso que es una parte importante de la identidad de nuestro país. El nacionalismo cristiano se desenfrena en una sociedad en la que sus vendedores son los únicos que hablan del papel del cristianismo en la vida pública.

Peor aún es una situación en la que los únicos detractores del nacionalismo cristiano son los no religiosos, lo que fomenta la falsa narrativa de que las únicas opciones para nuestro país son el nacionalismo cristiano o ninguna expresión religiosa. La expresión religiosa en Estados Unidos, desde la época de la fundación hasta el presente, ha sido notablemente diversa, con un número creciente de estadounidenses sin afiliación religiosa.

No debería ser difícil para los legisladores cristianos que tienen puntos de vista políticos muy diferentes rechazar el nacionalismo cristiano. El representante republicano de Illinois, Adam Kinzinger, criticó los comentarios de Boebert aclarando «lo digo como cristiano».

Sin embargo, el Partido Republicano acepta cada vez más los llamamientos de los nacionalistas cristianos, como el candidato a gobernador de Pennsylvania, Doug Mastriano. El partido del expresidente George W. Bush, que afirmó con razón durante el periodo inmediatamente posterior al 11S que «no luchamos contra el Islam», ha dado paso a un partido dominado por Trump.

«Mientras tengamos confianza y estemos unidos, los tiranos contra los que luchamos no tienen ninguna posibilidad. Porque somos estadounidenses y los estadounidenses se arrodillan ante Dios, y solo ante Dios», dijo Trump el sábado en la misma Cumbre de Acción Estudiantil de Turning Point USA en la que también se presentó Greene.

Los legisladores cristianos no necesitan erradicar su fe de la política. Mi colega bautista, el senador demócrata de Georgia, el reverendo Raphael Warnock, ha dado el ejemplo de cómo es que un pastor puede servir en el Congreso sin insistir en un lugar privilegiado para el cristianismo en la ley y la sociedad. El senador republicano de Oklahoma, James Lankford, antiguo pastor de jóvenes bautistas, y el senador demócrata de Delaware, Chris Coons, que fue un anciano ordenado en la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), han encontrado formas de trabajar juntos a partir de sus preocupaciones cristianas comunes.

«A la derecha europea le resulta más sencillo acercarse al nacionalismo», sostuvo un politólogo No son solo los líderes políticos cristianos los que necesitan mejorar, somos todos. En 2019, me uní a un grupo de destacados líderes cristianos para lanzar la campaña Cristianos contra el Nacionalismo Cristiano. Más de 25.000 cristianos se han unido a la campaña mientras buscamos posicionar un testimonio público cristiano alternativo.

Todos tenemos trabajo que hacer porque no son solo los relativamente pocos autoproclamados nacionalistas cristianos de los que tenemos que preocuparnos; es la forma en que la ideología infecta gran parte de la política estadounidense y el cristianismo estadounidense, a menudo sin que nos demos cuenta.

Los cristianos estadounidenses pueden y deben ser autocríticos sobre las formas en que nuestra fe y nuestro país han sido influenciados por el nacionalismo cristiano, y tenemos que unirnos para rechazar en voz alta a aquellos que lo adoptan como su identidad y como una dirección política para el país.

