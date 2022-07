OPINIÓN | La horrible historia de una niña en Estados Unidos es un cuento con moraleja

Entornointeligente.com /

Nota del editor: Mary Ziegler es autora de » Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present » y » Dollars for Life: The Anti-Abortion Movement and the Fall of the Republican Establishment «. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora. Lee más opiniones en cnne.com/opinion .

(CNN) — En 2016, el Indianapolis Star dio la noticia de que Larry Nassar, el médico del equipo nacional femenino de gimnasia de Estados Unidos, había utilizado su puesto para perpetuar el abuso sexual —como se supo más tarde— de cientos de niñas y mujeres jóvenes .

Seis años después, el mismo periódico reportó la historia de una niña de Ohio de 10 años que había sido agredida sexualmente. La niña estaba embarazada de seis semanas y tres días, tres días después del límite en su estado para el aborto legal. La historia se volvió viral y el presidente Joe Biden les pidió a los estadounidenses que » imaginaran ser esa niña «.

Los médicos están preocupados por que la desinformación en línea lleve a las mujeres a métodos de aborto inefectivos y peligrosos Y, sin embargo, la respuesta a la historia, para muchos, fue desprecio e incredulidad. El representante republicano de EE.UU. Jim Jordan de Ohio criticó la historia como » otra mentira «. El fiscal general de Ohio, Dave Yost, se unió a los presentadores de Fox News para sugerir que la historia había sido inventada. The Wall Street Journal describió el reporte como «demasiado bueno para ser verdad». Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur, calificó la historia como » #FakeNews de los medios liberales «.

Casi antes de que los críticos tuvieran la oportunidad de opinar, el Columbus Dispatch confirmó que un hombre de 27 años había sido arrestado en el caso y, según la policía, confesó haber agredido sexualmente a la niña al menos dos veces. Los medios de comunicación que habían puesto en duda la historia de la niña intentaron corregir el rumbo. Jordan borró su tuit . Yost, quien previamente había dicho «no hay ni una maldita chispa de evidencia» y que Star debería avergonzarse de publicar la historia, emitió una declaración que decía en parte : «Me duele el corazón por el dolor sufrido por esta niña».

Tan terrible como fue la violencia perpetrada contra ella, también fue impactante presenciar la duda reflexiva que muchos tenían sobre su historia. Más de media década desde que Indy Star expuso a Nassar, ¿ha cambiado algo?

La horrible historia de una niña en Estados Unidos no es solo un recordatorio de que todavía luchamos por creerle a las mujeres y las niñas. Es una historia de advertencia sobre lo rápidos que somos para demonizar a algunas niñas y mujeres. Si hemos trabajado para confiar y apoyar a las víctimas de la violencia sexual, muchas de nosotras hemos dejado fuera de la ecuación a las personas que buscan un aborto con mucha frecuencia.

La historia de las incrédulas buscadoras del aborto se remonta al menos a la década de 1960. En ese momento, algunos hospitales no católicos habían establecido comités de aborto terapéutico . Estos comités fueron diseñados para limitar los abortos y proteger a los médicos de demandas y cargos penales. Pero en algunas partes del país, un número creciente de abortos aprobados por el comité ocurrió cuando los pacientes tenían tendencias suicidas.

Estos abortos calificaron incluso bajo estrictas » excepciones de vida de la madre «, pero los opositores al aborto estaban furiosos. Los académicos antiaborto sostuvieron que el aborto nunca mejoró la salud mental de nadie y creó «un grado de trauma emocional que superaba con creces el que habría sufrido la continuación del embarazo». Los abortos por razones de salud mental, argumentaron, eran abortos a pedido. Las mujeres simplemente mentían sobre su salud mental para obtener lo que querían.

A fines de la década de 1960, los estados estaban considerando reformas modestas a sus leyes de aborto penal, incluidas excepciones por violación y salud. El modelo principal, propuesto por el American Law Institute, un grupo élite de abogados, profesores y jueces, contó con el apoyo tanto de republicanos como de demócratas , pero un movimiento antiaborto emergente lo rechazó rápidamente.

La razón: afirmaron que habían pocos abortos, si es que alguno , por casos de violación o amenazas a la salud, por lo que cualquier mujer que invocara tal excepción tenía que estar mintiendo. En la práctica, los líderes antiaborto nunca apoyarían leyes de compromiso que contradijeran el principio de que un feto es una persona con derechos, y si no se permitía el infanticidio en casos de violación, los enemigos del aborto se oponían a una excepción de violación desde el momento de la fertilización.

Pero una profunda desconfianza hacia las mujeres también se manifestó en la oposición a las excepciones por violación. La violación «real», escribió el destacado abogado antiaborto Eugene Quay, casi nunca resultó en un embarazo. En su opinión, entonces, las víctimas de agresión sexual que buscaban abortar, casi con seguridad estaban mintiendo. «Es bien sabido que muchas mujeres errantes, si son atrapadas, se llamarán víctimas de violación», s e quejó en un artículo de revisión de leyes de 1960.

Podemos ver la misma historia cuando se trata de otras excepciones al aborto. Durante años, los grupos antiaborto se han opuesto a las excepciones de salud a las leyes que restringen o prohíben el aborto, que creían que se interpretarían de manera lo suficientemente amplia como para permitir el aborto por cualquier motivo. Señalaron Doe vs. Bolton , un caso decidido el mismo día que Roe, que anuló la ley de aborto de Georgia. Creían que Doe incluía una excepción de salud mental y que la salud mental era una excusa para las mujeres que no decían la verdad.

Las excepciones de violación una vez parecieron ser diferentes. Durante décadas, los principales republicanos afirmaron que no estaban a favor de criminalizar el aborto en casos de violación o incesto. Los presidentes republicanos, desde Ronald Reagan hasta Donald Trump, se pronunciaron a favor de una excepción de violación e incesto. Pero cuando el debate se centró en las personas de bajos ingresos, y especialmente en las personas de color, la desconfianza hacia las mujeres y otras personas embarazadas siempre fue claro, incluso entonces.

Apoyan a mujeres en estados donde el aborto está prohibido en EE.UU. 3:11 Esto quedó claro en las batallas sobre la Enmienda Hyde , una prohibición del reembolso de Medicaid por el aborto. La enmienda era parte de un proyecto de ley de asignaciones, lo que significaba que cada año traía una nueva batalla sobre si debería haber excepciones. Los líderes antiaborto y sus aliados republicanos en el Congreso siempre se opusieron a las excepciones por violación e incesto. La razón: no se podía confiar en las personas que buscaban abortos. El representante Henry Hyde, un republicano de Illinois autor de la enmienda, afirmó que nadie responsabilizaba a las mujeres si afirmaban haber sido violadas; la gente simplemente les creía.

Hoy en día, la desconfianza que las mujeres, particularmente las mujeres de color, han enfrentado durante mucho tiempo está en plena exhibición para cualquiera que pueda quedar embarazada. Eso es porque los grupos antiaborto ya no se sienten obligados a ocultar lo que piensan. Parte de la razón es que los opositores al aborto ya no están preocupados por la Corte Suprema.

En un momento, a los pragmáticos del movimiento les preocupaba que tomar una posición impopular pudiera alejar a algunos jueces de la Corte Suprema, quienes podrían preocuparse por la reacción violenta y socavar la búsqueda para deshacer el derecho a elegir. Pero después de la confirmación de la Corte Suprema de Brett Kavanaugh, muchos, incluidos los legisladores de derecha, asumieron que cinco jueces anularían a Roe. La confirmación de Amy Coney Barrett selló aún más su conclusión.

Ahora, sabemos que esas predicciones son correctas. Además, a los líderes antiabortistas ya no les preocupa ofender a los líderes del Partido Republicano nacional, que se ha movido mucho más hacia la derecha en materia del aborto desde el ascenso de Trump al poder en 2016. Ahora, hay poca distancia entre el Partido Republicano y el movimiento contra el aborto, sobre todo en lo que respecta a la cuestión de las excepciones por violación.

Las excepciones de violación siguieron siendo populares: una encuesta reciente del Pew Research Center encontró que el 69% de los estadounidenses favorecieron las excepciones de violación; solo el 8% se opuso al acceso al aborto en todos los casos. Pero la dinámica de las legislaturas conservadoras ha hecho que la opinión popular sea infinitamente menos importante.

Aborto en Estados Unidos: en dónde está prohibido, restringido o permitido Los estados más conservadores y las carreras de la Cámara se han vuelto políticamente poco competitivos con la manipulación y la redistribución de distritos. Las elecciones primarias se han convertido de facto en elecciones generales. Más líderes republicanos temen los desafíos de las primarias —y los donantes enojados— mucho más que los votantes. Como resultado, es más probable que los legisladores atiendan las demandas del movimiento antiaborto más que las del votante medio, y los líderes antiaborto expresan sus verdaderas creencias en lugar de buscar ampliar su apoyo.

Puede ser impactante ver a los líderes antiaborto pidiendo a las niñas de 10 años que lleven a término los embarazos, y es difícil creer que tantos todavía asumen que cualquier sobreviviente de agresión sexual que busca un aborto tiene algo que ocultar. Pero, en verdad, la desconfianza de las mujeres que buscan abortar no es nada nuevo. Lo que ha cambiado es la disposición de la gente a discutirlo abiertamente.

#MeToo ha planteado preguntas sobre el debido proceso, pero también ha expuesto cuestiones igualmente importantes sobre si creemos solo en algunas mujeres y solo bajo ciertas circunstancias. Todas las mujeres que son lo suficientemente valientes como para denunciar una agresión sexual merecen el beneficio de la duda. Si «creer a las mujeres» es una regla, no debería tener una excepción al aborto.

