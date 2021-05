Ya no podrás comprar un Tesla con bitcoin 1:03 (CNN) ? Entre los principales responsables de la caída del mercado actual de criptomonedas está China, y la cuenta personal de Twitter de Elon Musk. Para el experto en criptomonedas William Quigley, los inversionistas no deberían escuchar a Musk sobre nada relacionado a este sector financiero. O.U.R

Ya no podrás comprar un Tesla con bitcoin 1:03 (CNN) ? Entre los principales responsables de la caída del mercado actual de criptomonedas está China, y la cuenta personal de Twitter de Elon Musk. Para el experto en criptomonedas William Quigley, los inversionistas no deberían escuchar a Musk sobre nada relacionado a este sector financiero.

La realidad es que antes de que China anunciara sus nuevas medidas para acabar con las monedas digitales, el mercado de criptomonedas ?especialmente bitcoin? ya estaba cayendo después de una serie de tuits del CEO de Tesla, Elon Musk, quien recientemente escribió que desconfiaba del impacto ambiental de bitcoin. Tras esa declaración, Bitcoin se desplomó un 12%.

Días después, Musk sugirió que Tesla ?que es la segunda mayor compradora de bitcoins en el mundo? vendería sus bitcoins, lo que provocó que la criptomoneda cayera hasta US$ 30.689 por moneda, según Coinbase, cifra que está muy por debajo del récord histórico de bitcoin de US$ 64.829.

Si bien la volatilidad de las criptomonedas no es una novedad, la influencia de Elon Musk sobre el mercado de criptomonedas continúa siendo un riesgo.

Quigley, director ejecutivo de Magnetic, dijo a CNN que los inversores no deberían ?prestar atención a los comentarios de Elon Musk sobre cualquier cosa relacionada con cripto, al menos a largo plazo?, y afirmó que Musk ?no sabe prácticamente nada de criptomonedas. Eso es lo peor?.

Quigley dijo que Musk simplemente no es un experto e indicó que sus recientes tuits sobre dogecoin fueron irresponsables, pues aunque para el ejecutivo fueron una broma, ?mucha gente, desafortunadamente, sigue lo que dice?. Tras anunciar sus intenciones de llevar a dogecoin a la Luna, Musk bromeó sobre la criptomoneda durante el programa «Saturday Night Live» (SNL), provocando que su valor cayera un 40% y que alcanzara una cotización de US$ 44 centavos.

El experto en criptomonedas dijo que el hecho de que Tesla aceptara bitcoins como forma pago era una prueba de que Musk no entendía bitcoin. ?Bitcoin es una manera terrible de comprar y vender cosas?, comentó. Quigley indicó que aunque bitcoin era una forma muy buena de realizar grandes pagos transfronterizos, ?no es un buen sustituto de las formas normales de pagar las cosas, al menos hoy?.

El ejecutivo de Magnetic comentó que cuando se trata de coches energéticamente eficientes, como lo son los modelos de Tesla, habría que ver lo que Elon Musk está haciendo, pero recomendó ignorar «todo lo que [Musk] está diciendo sobre bitcoin y cripto en general?.

