“No existe diferencia en términos de eficacia si un cosmético contiene la etiqueta natural o no”

Raquel Marcos se doctoró en Química y tiene formación en dermocosmética. En el año 2005 puso en marcha su blog Ciencia y Cosmética , y actualmente se encuentra muy activa en twitter. ¿Su objetivo?, la divulgación científica que tanto le apasiona. Mucho de su saber lo ha vertido en su libro Belleza con Ciencia .

Hay muy pocos libros que traten de explicar de manera clara los cosméticos y todo lo que les rodea, ¿por qué se animó a escribir este libro?

Es cierto que tenemos muchos soportes para entender cómo funciona la piel, donde se mencionan determinados ingredientes como son vitamina C o retinoides, pero no se suele explicar la ciencia y tecnología que existe en el propio cosmético, cómo funcionan o qué tiene que hacer un fabricante para ponerlo en el mercado. De ahí surge mi idea de divulgar un poco más sobre está industria desde una perspectiva más científica pero adaptada a todos los públicos.

¿Para quién está escrito Belleza con ciencia ?

‘Belleza con ciencia’

Marzo de 2021. Ediciones Martínez Roca. 192 páginas. PVP recomendado 17 euros Autora: Raquel Marcos Esteban (Madrid, 1986). Estudió Química en Madrid y realizó un doctorado en Nanomateriales en la universidad de Düsseldorf (Alemania).

Para cualquiera que quiera entender cómo funciona la industria cosmética. No solo para personas a las que les apasiona el mundo de la cosmética, también para curiosos sobre esta industria y para entender la ciencia de muchos procesos químicos, como ocurre en la coloración del cabello.

¿Qué dudas va a resolver este libro a quienes lo lean?

La duda más importante es hacerle entender al lector que los productos cosméticos en la Unión Europea son seguros. Que no debemos tener miedo a la hora de elegir un champú donde no aparezca la etiqueta “sin parabenos” o “sin parafinas”. Poner estos mitos en contexto dará una visión diferente y científica. En el libro se resolverán dudas sobre la eficacia de determinados ingredientes cosméticos, la importancia de la protección solar y cómo funciona, la química tras tratamientos químicos y, finalmente, algo sobre los materiales de relleno de medicina estética, qué son y cómo se degradan una vez inyectados.

¿Cuál es la pregunta más frecuente que recibe en redes sociales sobre los cosméticos?

Son muchas. Quizás las más habituales hacen referencia al uso de protección solar. Cómo debemos usarlo, qué cantidad es necesaria y porqué hay que reaplicar. Todas ellas resueltas en el libro

En Belleza con Ciencia habla sobre la honradez en el mundo de la cosmética, ¿cree que la mayoría de los productos son honrados o pecan de no serlo?

La gran mayoría de los productos cosméticos del mercado cumplen con estas recomendaciones europeas, pero es cierto que hay nuevas firmas emergentes que usan estrategias menos limpias para poder hacerse un hueco en los neceseres de los consumidores de manera rápida. Junto con esto, la promoción a través de las redes sociales se hace aún más agresiva, donde el consumidor, en ocasiones, toma mensajes deshonestos como veraces, surgiendo así los mitos y miedos a determinados ingredientes

“Lo que daña la piel no es el uso del gel hidroalcohólico, sino su uso de manera reiterada. Es aconsejable usar siempre agua y jabón cuando se pueda”

Los geles hidroalcohólicos que tanto uso le damos actualmente, ¿dañan la piel?

Lo que daña la piel no es el uso del gel hidroalcohólico, sino su uso de manera reiterada. Es aconsejable usar siempre agua y jabón cuando se pueda, y aplicar cremas emolientes un par de veces al día

En redes sociales he visto en alguna publicación que hay que ponerse crema solar porque la luz del ordenador puede dañar la piel, ¿es esto cierto?

Por el momento, la luz emitida por las pantallas no tiene tanta potencia y frecuencia como para preocuparnos al estar en el ordenador o viendo la televisión, aunque si es cierto que dependerá del fototipo. Personas con pieles oscuras (fototipos IV-VII) tienden a hiperpigmentaciones más acentuadas. Sin embargo, cabe destacar que esto suele observarse por el efecto de la luz azul procedente de la luz solar, del sol. Al igual que ocurre con la radiación ultravioleta

¿Qué piensa sobre los bulos que hay alrededor de la cosmética? ¿Es Belleza con Ciencia un buen libro de referencia al que acudir en caso de dudas?

Muchos bulos los hemos creado los propios usuarios basados en remedios caseros, o en afirmaciones poco solidas. En este punto, Belleza con Ciencia pone en contexto muchos de ellos explicados según la evidencia científica publicada

Ahora que está muy de moda la cosmética “natural”, ¿qué peligros puede haber sobre hacer cremas naturales en casa?

Los cosméticos son mezclas de sustancias químicas, y si bien es cierto que muchas mezclas pueden no darte problema, es el desconocimiento de esto lo más peligroso. Una persona sin la formación correspondiente puede que no entienda el porqué no se pueden mezclar determinados ingredientes, o porqué los restos de sosa pueden ser peligrosos si no se realiza bien la mezcla en el jabón

¿En realidad la cosmética natural es mejor?

Depende de lo que sea mejor para cada consumidor. En términos generales, es igual que la cosmética convencional. No existe diferencia en términos de eficacia si un cosmético contiene la etiqueta natural o no

¿Cree que informarse sobre cosmética es una asignatura pendiente?

No exactamente, creo que lo importante es informarse de manera correcta. En cosmética hay mucha información en Internet que puede hacer que el consumidor termine leyendo un tabloide con afirmaciones poco científicas

¿Cómo le gustaría que los lectores se enfrentasen a su libro?

Belleza con Ciencia es un libro para aprender, donde se incluye ciencia camuflada en el cuidado de la piel y estudio de los cosméticos

¿Con qué mensaje le gustaría que los lectores se quedasen al terminar de leer Belleza con Ciencia ?

Que hay que ser más objetivos y tener pensamiento crítico a la hora de analizar y creer eslóganes y promesas fruto del marketing cosmético. Muchas veces no da lugar a error, pero en otras su objetivo es o bien prometer demasiado o infundir inseguridad a la hora de su compra

