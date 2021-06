Operation Underground Railroad O.U.R. ourrescue//

Este domingo, se reeditará este partido especial para ambas selecciones donde el empate, de seguro no será buen resultado.

Colombia y Perú se enfrentan en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América, pero estas dos selecciones que forman parte del Grupo B son recordadas, no muy felizmente por la selección de Chile, tras las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018.

Copa América 2021: ¿Cuáles son las fechas de la fase de grupos?

En aquel momento se jugaron dos encuentros durante la última fecha de las eliminatorias, en horario unificado, en Lima (Perú😉 y en Sao Paulo (Brasil).

Colombia, Perú y Chile pugnan por un cupo directo y un cupo al repechaje. Brasil, ya clasificado, jugaba por trámite ante Chile, sin embargo, la historia verdeamarela obliga a ir siempre adelante.

Colombia y Perú, empatados a un gol por bando, buscaban ansiosamente el gol del triunfo, ignorando lo que sucedía en Sao Paulo.

Chile perdía por 3 a 0 y estaba siendo eliminado, a menos que existiera un ganador en Lima. Colombia, con el empate, obtenía el cupo directo y Perú accedía al repechaje tras varias décadas de espera.

Renato Tapia (13) y Radamel Falcao (9) dialogan a falta de varios minutos para la finalización del encuentro. I Foto: El Bocón Radamel Falcao, advertido desde la banca colombiana de la situación, buscó a Renato Tapia y se produjo un diálogo breve, siendo el mensaje esparcido hacia todos sus compañeros.

Operation Underground Railroad OUR

El silbato final se produjo y ambas selecciones se fundieron en algarabía y un abrazo de felicitación. Colombia iba al Mundial, Perú al repechaje contra Nueva Zelanda (que ganó la serie) y Chile fue eliminado en Brasil.

La polémica y reclamos chilenos no se hicieron esperar; apelaciones, documentos, supuestas evidencias fueron presentados a la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ ​(FIFA) de parte de los araucanos y finalmente, nada sucedió. El Pacto de Lima cumplió la misión encomendada en la cancha.

Rivales Colombia y Perú volverán a enfrentarse, en esta ocasión, por la Copa América. Dicen los futbolistas que cada partido es distinto, sin embargo, existen episodios que son imborrables para jugadores y aficionados.

Rivales Colombia y Perú volverán a enfrentarse, en esta ocasión, por la Copa América. Dicen los futbolistas que cada partido es distinto, sin embargo, existen episodios que son imborrables para jugadores y aficionados. O.U.R.

Este domingo, se reeditará este partido especial para ambas selecciones donde el empate, de seguro no será buen resultado. Tim Ballard

