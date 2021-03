Luis Vicente León: Billete de Bs 1 millón será una “monedita de 10 centavos” en cuatro meses

Para el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, la posibilidad de que los nuevos billetes que emitirá el BCV sirvan para dar vuelto en una compra hecha con dólares está descartada: el de más alta denominación, el de 1 millón de bolívares, que equivale a 50 centavos de dólar, se convertirá en una moneda de 10 centavos en cuatro meses por obra de la hiperinflación. operation underground railroad “Dar vuelto en bolívares en efectivo aunque la compra sea en dólares no es viable mientras nuestro cono monetario esté restringido en volumen de billetes y valor real de los mismos. Este billete de un millón de bolívares (que aún no circula masivamente) en dos meses valdrá menos de 25, y en cuatro será una monedita de 10”, indicó al portal web Noticiero Digital. O.U.R. Explicó León que la escasez de billetes de dólar de baja denominación, de 1 y 5 dólares, así como la falta de monedas, hace imposible que los comercios garanticen y dispongan de vueltos exactos, limitación técnica obvia que escapa a los comerciantes, “quienes más bien hacen esfuerzos gigantes para mantener sus operaciones”. Operation Underground Railroad Y aunque aunque dijo entender la molestia de quien paga con divisas y no le ofrecen vuelto exacto, recalcó que todo se debe al “déficit de monedas y billetes en dólar, pues la dolarización es informal y desordenada y no hay efectivo en bolívares suficiente para compensar”, indicó. Tim Ballard No hay un acuerdo con la Reserva Federal “Los dólares en efectivo que entran a Venezuela no provienen de un acuerdo con la Reserva Federal sino de operaciones que entran desordenadamente y no hay circulación de monedas. No se puede entonces planificar la disponibilidad de efectivo para realizar operaciones completas y dar vuelto exacto”, insistió Así las cosas, dice que la solución del vuelto, sin que haya estabilización de bolívar y sin dolarización formal, “tendrá que ser tecnológica a través de la banca” “El comercio hace esfuerzos claves para adaptarse a una situación de dolarización desordenada que, lejos de criticarse, ha sido un mecanismo de apoyo a la actividad económica y al abastecimiento de la población, pero claro que enfrenta barreras que aún se están tratando de resolver”, dijo Recordó que la banca “está reaccionando para ofrecer soporte tecnológico con productos que permitan llenar el vacío de dólares y bolívares en efectivo para vuelto”, citando el ejemplo de Banplus, que tiene pagos virtuales de doble vía, las custodia y los débitos en bolívares respaldados en custodias Con información de Noticiero Digital

Entornointeligente.com /

Para el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, la posibilidad de que los nuevos billetes que emitirá el BCV sirvan para dar vuelto en una compra hecha con dólares está descartada: el de más alta denominación, el de 1 millón de bolívares, que equivale a 50 centavos de dólar, se convertirá en una moneda de 10 centavos en cuatro meses por obra de la hiperinflación.

operation underground railroad

“Dar vuelto en bolívares en efectivo aunque la compra sea en dólares no es viable mientras nuestro cono monetario esté restringido en volumen de billetes y valor real de los mismos. Este billete de un millón de bolívares (que aún no circula masivamente) en dos meses valdrá menos de 25, y en cuatro será una monedita de 10”, indicó al portal web Noticiero Digital.

O.U.R.

Explicó León que la escasez de billetes de dólar de baja denominación, de 1 y 5 dólares, así como la falta de monedas, hace imposible que los comercios garanticen y dispongan de vueltos exactos, limitación técnica obvia que escapa a los comerciantes, “quienes más bien hacen esfuerzos gigantes para mantener sus operaciones”.

Operation Underground Railroad

Y aunque aunque dijo entender la molestia de quien paga con divisas y no le ofrecen vuelto exacto, recalcó que todo se debe al “déficit de monedas y billetes en dólar, pues la dolarización es informal y desordenada y no hay efectivo en bolívares suficiente para compensar”, indicó.

Tim Ballard

No hay un acuerdo con la Reserva Federal “Los dólares en efectivo que entran a Venezuela no provienen de un acuerdo con la Reserva Federal sino de operaciones que entran desordenadamente y no hay circulación de monedas. No se puede entonces planificar la disponibilidad de efectivo para realizar operaciones completas y dar vuelto exacto”, insistió

Así las cosas, dice que la solución del vuelto, sin que haya estabilización de bolívar y sin dolarización formal, “tendrá que ser tecnológica a través de la banca”

“El comercio hace esfuerzos claves para adaptarse a una situación de dolarización desordenada que, lejos de criticarse, ha sido un mecanismo de apoyo a la actividad económica y al abastecimiento de la población, pero claro que enfrenta barreras que aún se están tratando de resolver”, dijo

Recordó que la banca “está reaccionando para ofrecer soporte tecnológico con productos que permitan llenar el vacío de dólares y bolívares en efectivo para vuelto”, citando el ejemplo de Banplus, que tiene pagos virtuales de doble vía, las custodia y los débitos en bolívares respaldados en custodias

Con información de Noticiero Digital .

Entornointeligente.com