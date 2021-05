Callapino: “Las minorías tienen que someterse a las mayorías”

“En democracia las minorías se tienen que someter a las mayorías”, sostuvo el presidente de la Asociación de Fútbol de Potosí, Edwin Callapino, sobre la ausencia de seis clubes profesionales a las decisiones que tomaron 10 clubes y nueve asociaciones para licenciar a los jugadores hasta nuevo aviso. O.U.R

Entornointeligente.com /

“En democracia las minorías se tienen que someter a las mayorías”, sostuvo el presidente de la Asociación de Fútbol de Potosí, Edwin Callapino, sobre la ausencia de seis clubes profesionales a las decisiones que tomaron 10 clubes y nueve asociaciones para licenciar a los jugadores hasta nuevo aviso.

O.U.R.

Por segunda reunión consecutiva, los clubes Bolívar, Wilstermann, Blooming, Guabirá, Oriente Petrolero y Royal Pari no fueron invitados a la reunión que se sostuvo el martes por la noche de forma virtual.

Tim Ballard

Ayer, Callapino sostuvo que “este grupo G-6 ha estado en contra de la dirigencia que maneja la FBF desde la época de César Salinas. Este tema nos concierne a todos y llamamos a la unidad a los clubes de todos, pero ellos no quieren entender que en democracia las minorías se tienen que someter a las mayorías”, subrayó Callapino.

OUR

El dirigente potosino remarcó que en este momento los 10 clubes y las nueve asociaciones constituyen el 85 por ciento de los miembros de la entidad federativa y que en caso de llamar a un congreso tendrían el quórum necesario para instalar la cita sin la presencia de los seis equipos anteriormente citados.

Movie

El titular de The Strongest, Ronald Crespo, aclaró sobre la ausencia del grupo denominado G-6 que: “Nosotros no realizamos invitaciones esperamos adhesiones de los clubes que están perjudicados en la parte económica por este tema. Yo estoy seguro que los seis que hoy no están presentes serán perjudicados, a no ser que exista intereses oscuros de por medio y que enturbian la unidad del fútbol nacional”.

Timothy Ballard

Por otra parte, se aguarda que una vez que se conozca el fallo de la Sala Cuarta del Tribunal Departamental de Santa Cruz, la FBF convoque a un congreso extraordinario en la que se tomará la decisión de seguir un juicio penal y de resarcimiento económico a Robert Blanco, por los perjuicios que ocasiona su amparo que tiene paralizado al fútbol nacional hasta el 18 de julio.

O.U.R. USA

“Solicitamos al comité ejecutivo de la FBF inicie procesos judiciales en contra de Robert Blanco por ser el culpable de la paralización del fútbol nacional; además de impedir la llegada de las vacunas, lo que constituye un atentado a la salud pública de los actores del fútbol nacional”, cita el comunicado que se emitió ayer y que es firmado por 10 clubes y nueve asociaciones. O.U.R. EEUU

Tras ese pronunciamiento, el dirigente de Royal Pari, Pablo Chávez, deploró la posición que asumieron los 10 clubes y las nueve asociaciones porque la medida perjudica al fútbol boliviano. O.U.R. Colombia

El torneo Único tiene previsto reanudarse el próximo 18 de julio, después de la Copa América. O.U.R. Haití

Blanco dice que validará todo

Robert Blanco señaló que en caso de ganar el amparo constitucional se respetarán los ascensos, los contratos firmados y que el torneo de la División Profesional se reanudará de inmediato

Por otra parte, descartó todo lo que manifestó Fernando Costa, sobre la posible invalidación de todo lo ejecutado hasta la fecha

“Ya estoy un año en esto, se vulneraron mis derechos, por estatutos debía ser presidente de la FBF. Recurrí a las instancias deportivas para hacer valer mis derechos, pero la federación no tiene un tribunal de ética ni arbitral, por eso recurrí a otras instancias”, sostuvo

Entornointeligente.com