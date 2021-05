Temor al Covid-19 podría agravar casos de asma y otras afecciones

Entornointeligente.com /

Agazapados. En plena meseta de Covid, el país está ingresando a la temporada de temperaturas más bajas y por ende un mayor incremento de enfermedades respiratorias.

La situación puede generar una mayor carga al sistema de salud, considerando el panorama que se atraviesa con el coronavirus y el incremento de casos de influenza, gripe, bronquitis, asma, etc.

Este escenario puede llevar a que muchas personas decidan no ir a los hospitales, por temor a contraer el virus SARS-CoV-2.

No ir al hospital o no recurrir a un médico, puede agravar los problemas de salud de la época, señala el doctor José Fusillo, neumólogo y médico del Ineram.

“El asma, los pacientes con EPOC, la neumonía bacteriana, todo eso se puede complicar si es que el paciente piensa en el Covid y por eso deja de consultar”, advierte.

Ante esta situación recomienda a las personas buscar ayuda de un profesional de la salud. Pueden hacerlo de manera presencial o virtual, aconseja. Con dicha consulta, el paciente sabrá si padece de Covid u otra afección respiratoria.

"Fundamentalmente si hay síntomas respiratorios evitar tener contacto con otras personas para no contagiarlas", enfatizó.

Aún no se tiene un impacto importante en la cantidad de casos de enfermedades respiratorias. Sí ya están empezando a verse, revela Fusillo. Lo que más se ven son los cuadros alérgicos desde hace varias semanas. Sin embargo, estos pacientes no requieren ser internados y pueden tener tratamiento ambulatorio.

Fusillo, quien preside la Sociedad Paraguaya de Neumología, mencionó que se puede dar un doble contagio. Quien padece Covid puede contraer otra enfermedad respiratoria.

Ante este riesgo, insta a quienes van a consultar a los hospitales a que extremen los cuidados. Sobre todo con el lavado de manos y el uso de la mascarilla quirúrgica. Sugiere no utilizar tapabocas de tela en los centros asistenciales

Pilares

Al aislamiento del año pasado, que contribuyó a aplanar la curva de contagios de varias enfermedades, se sumaron otros pilares

“El lavado de manos y el uso de mascarillas ha sido una de las estrategias fundamentales que tienen que haber venido para quedarse ya eternamente. Sobre todo porque se han reducido enormemente los cuadros respiratorios severos, sobre todo en niños”, explicó el neumólogo

La prevención de cualquier enfermedad respiratoria va a ser fundamental en estos momentos, expresa Fusillo

La ventilación de los espacios y los hogares ayudan a combatir los virus. Insistir en el lavado de manos sobre todo es muy importante. Recalca la importancia de evitar la automedicación

En conferencia de prensa, la doctora Leticia Pintos, responsable de Redes y Servicios del MSP, expresó que aguarda que las peores proyecciones no se cumplan

Cuando aparecen los síntomas respiratorios se debe buscar ayuda de un profesional de la salud, ya sea presencial o virtual. El médico podrá indicarle si es Covid o no y qué medicación debe aplicar. José Fusillo, presidente Sociedad Paraguaya de Neumología.

