Boone se siente ‘increíble’ con su marcapasos

El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, está en su segunda semana completa en la banca después de que le insertaron un marcapasos y dice que se siente "increíble". Boone se sometió al procedimiento en el Hospital St. Joseph en Tampa, Florida, el 3 de marzo y volvió al trabajo después de perderse solo tres juegos. "Simplemente muy diferente, honestamente", dijo Boone antes del partido como visitante del domingo contra los Toronto Blue Jays. "Energía. Incluso capacidades de entrenamiento cardiovascular. Hice algunos paseos (del Peloton) que no había hecho en unos meses y ni siquiera me di cuenta, oh, esto es lo que se supone que debe ser". El marcapasos de Boone es para evitar que su frecuencia cardíaca caiga por debajo de 50-60 latidos por minuto o aumente demasiado. "Todavía tengo algunas restricciones de brazo", dijo Boone. "Así que no me puede gustar levantar pesas como lo hago normalmente, pero espero que sean unas semanas más. Pero en cuanto a moverse, energía por las mañanas y todo el día, mucho mejor ". Boone se sometió a una cirugía a corazón abierto el 26 de marzo de 2009, mientras era jugador de los Astros de Houston, un procedimiento para corregir una inflamación de la aorta. La afección se descubrió por primera vez cuando estaba en la universidad. Boone, de 48 años, se sometió a chequeos anuales desde entonces y dijo que los electrocardiogramas de este invierno volvieron buenos, sin cambios, pero cuando fue monitoreado durante varias semanas, se encontró que tenía una frecuencia cardíaca tan baja como 30-39 latidos por minuto. , muy por debajo del 60-100 que se considera normal para los adultos. "Estoy muy, muy agradecido y agradecido de haber sido capaces de identificarlo y salió como me dijeron que sería", dijo Boone. "Me sentí muy en paz y cómodo al hacerlo. Me dijeron que notarás una gran diferencia. Hasta que no lo atraviesas y lo experimentas, supongo que no te das cuenta de la gran diferencia que notas ". Boone está entrando en su cuarta temporada como manager de los Yankees. NOTAS: Boone dijo que INF-OF Miguel Andújar (dolor en la mano y muñeca derecha) y C Robinson Chirinos (muñeca derecha rota) verán a un especialista en manos el lunes. Andújar se sintió incómodo por primera vez haciendo un swing en un partido de la liga invernal. Después de calmarse, el dolor volvió la semana pasada. Chirinos golpeado por un lanzamiento el 10 de marzo.

