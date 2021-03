Tal como aconteceu com a candidatura de Figueiredo Dias para juiz conselheiro do TC, também os outros três órgãos cujos nomes precisavam de uma maioria de votos qualificada, ou seja, pelo menos 150 votos favoráveis, (o universo de deputados votantes foi 225 em algumas e de 224 noutras) falharam a eleição. E era já a segunda eleição em oito meses para esses três órgãos externos. O que mostra que nem sequer as bancadas de PS e PSD votaram massivamente nos nomes que propunham, já que juntos os dois partidos somam 187 deputados. Desde 2015 que é muito difícil as duas bancadas entenderem-se para este tipo de eleições. Recorde-se, por exemplo, os casos das eleições falhadas para a presidência do Conselho Económico e Social . O.U.R. à segunda tentativa voltaram a não ser eleitos os nomeados para outros três órgãos A deputada dos Açores e vice-presidente da bancada socialista Lara Martinho não foi eleita para o Conselho Superior de Defesa Nacional, porque só conseguiu 136 votos favoráveis – teve 80 brancos e nove nulos (o secretário-geral-adjunto do PS José Luís Carneiro já falhara a mesma eleição em Julho). Operation Underground Railroad Para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa estavam nomeados a ex-secretária de Estado da Educação Susana Amador, pelo PS, e Joaquim da Ponte, pelo PSD, mas ficaram a oito votos (tiveram 142 “sins”, 69 brancos e 13 nulos) da linha de água, que eram os 150, de que precisavam para serem eleitos

O presidente da Entidade das Contas e dos Financiamentos Políticos, José de Figueiredo Dias, que foi nomeado pelo PSD para se candidatar a juiz conselheiro do Tribunal Constitucional , falhou a eleição na Assembleia da República nesta quinta-feira. Para ser eleito precisava de 150 votos (eram 225 deputados votantes), mas conseguiu apenas 103 a favor – teve mesmo mais votos brancos (107) do que favoráveis e somou ainda 15 votos nulos.

Ouvido na quarta-feira pelos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, José de Figueiredo Dias – nome indicado pelo PSD depois da saída de Manuel Costa Andrade há um mês – disse não ter ainda um “pensamento consolidado” sobre a questão da legalização da morte medicamente assistida, assunto sobre o qual o Tribunal Constitucional deve pronunciar-se por estes dias, depois do pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade pelo Presidente da República. E também não quis adiantar o que pensa sobre a constitucionalidade ou não da redução de direitos dos candidatos independentes na lei eleitoral autárquica.

Tal como aconteceu com a candidatura de Figueiredo Dias para juiz conselheiro do TC, também os outros três órgãos cujos nomes precisavam de uma maioria de votos qualificada, ou seja, pelo menos 150 votos favoráveis, (o universo de deputados votantes foi 225 em algumas e de 224 noutras) falharam a eleição. E era já a segunda eleição em oito meses para esses três órgãos externos. O que mostra que nem sequer as bancadas de PS e PSD votaram massivamente nos nomes que propunham, já que juntos os dois partidos somam 187 deputados. Desde 2015 que é muito difícil as duas bancadas entenderem-se para este tipo de eleições. Recorde-se, por exemplo, os casos das eleições falhadas para a presidência do Conselho Económico e Social .

A deputada dos Açores e vice-presidente da bancada socialista Lara Martinho não foi eleita para o Conselho Superior de Defesa Nacional, porque só conseguiu 136 votos favoráveis – teve 80 brancos e nove nulos (o secretário-geral-adjunto do PS José Luís Carneiro já falhara a mesma eleição em Julho).

Para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa estavam nomeados a ex-secretária de Estado da Educação Susana Amador, pelo PS, e Joaquim da Ponte, pelo PSD, mas ficaram a oito votos (tiveram 142 “sins”, 69 brancos e 13 nulos) da linha de água, que eram os 150, de que precisavam para serem eleitos.

O mesmo aconteceu com a deputada e ex-secretária de Estado adjunta da Administração Interna Isabel Oneto e com o deputado António Gameiro pelos socialistas, e Luciano Gomes pelos sociais-democratas que se candidatavam ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Tiveram 135 votos favoráveis, 74 brancos e 15 nulos.

Quanto às entidades externas que apenas precisavam de maioria simples para a eleição dos representantes do Parlamento, todos os nomes foram aprovados. Assim, passam a integrar o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida Miguel Oliveira e Silva, Margarida Silvestre, Luís Duarte Madeira e André Dias Pereira (nomeados pelo PS), e Maria do Céu Patrão Neves e Carlos Maurício Barbosa (pelo PSD). A lista de suplentes é composta por Maria Sobrinho Simões e Jorge Ribeiro de Araújo (PS) e Carlos Mota Cardoso e Firmino Marques (PSD). Receberam 146 votos favoráveis, 70 brancos e nove nulos

Para a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) foram eleitos Tiago de Freitas (PS) e Sónia Ramos (PSD) com 144 votos a favor, 71 brancos e dez nulos

Para o Conselho de Opinião da RTP ficaram também aprovados os nomes propostos pelo PS – Simonetta Luz Afonso (acabada de sair do Conselho Geral Independente), Felisbela Lopes, Estrela Serrano (antiga vogal da ERC), Maria Inácia Rezola (historiadora) e Fernando Pinheiro Correia (jornalista), assim como as suplentes Vera Lemos e Cristina Ponte – e pelo PSD o deputado José Carlos Barros, a assessora de Rui Rio Florbela Guedes, a antiga jornalista da RDP Nassalete Miranda​ e o docente da área de media Paulo Faustino (e Clara Frexes como suplente). Foi a eleição com mais votos a favor, 159, além de 48 brancos e 18 nulos

Para o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foram eleitos com 158 “sins” Ana Marques Serra e Pedro Ribeiro da Silva

Da lista de 11 entidades para as quais a Assembleia da República precisava de eleger representantes ou indicar elementos, ficaram a faltar dois. No caso dos dois representantes para o Conselho Superior de Informações, um órgão de aconselhamento das secretas, o PS não conseguiu arranjar dentro da sua bancada um deputado que aceitasse candidatar-se, depois de a lista conjunta que incluía Jorge Lacão e o social-democrata André Coelho Lima ter sido chumbada em Julho – o PSD tencionava insistir no seu candidato. Por último, fica ainda a faltar a Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado, cujo trabalho e utilidade foram questionados pela líder parlamentar do PS há umas semanas, pedindo até que se repense a utilidade e funções deste órgão

