bitcoin pronto costará USD 74.000 ante el mayor choque de oferta de su historia

Woo señala que el choque de oferta sin precedentes que recibe bitcoin actualmente, continuará impulsando el pronunciado ascenso del precio de la criptomoneda. Fuente: Glassnode. Woo utiliza los niveles clave de Fibonacci para observar a BTC, dado que son los únicos que le permiten analizar el precio de la criptomoneda cuando no hay un historial sobre las cifras alcanzadas. Así que, basado en ello, señala que «no creo que nos detengamos mucho hasta los 74.000 dólares en las próximas semanas», apuntó La semana pasada el experimentado estadístico había determinado un nivel de soporte a USD 34.400, aunque observó que el mismo estaba aumentando rápidamente, a un ritmo de USD 600 por día Ahora señala que el precio piso de bitcoin está por encima de los 60.000 dólares. Precisamente fue el sábado 13 de marzo cuando la criptomoneda pionera rompió esta resistencia estableciendo un nuevo récord histórico, tres semanas después de haber alcanzado su máximo anterior de USD 58.300 Source link Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

Entornointeligente.com /

Hechos clave: Mientras BTC escasea de los exchanges, cada vez hay más en manos de los hodlers.

operation underground railroad

Son pocos los que desean desprenderse de un activo con una valoración de mercado de USD 1 billón.

O.U.R.

El precio de bitcoin (BTC) pronto llegará a los USD 74.000, predice el estadístico Willy Woo en su más reciente análisis sobre la pionera de las criptomonedas.

Operation Underground Railroad

Su pronóstico se basa en que actualmente el 6% de la capitalización de mercado del criptoactivo permanece en las carteras de los usuarios, mientras que los flujos de capital siguen demostrando una fuerte demanda. Por ello, encuentra fundamentos suficientes para determinar que se mantendrá la tendencia alcista en las próximas semanas.

Tim Ballard

Woo añade que bitcoin está ante el mayor choque de oferta de su historia y por esa razón pronto romperá la resistencia de los USD 63.000, para luego escalar a los USD.74.000. De hecho, el analista ahora descarta que BTC cierre el año en torno a los USD 250.000 como lo había señalado anteriormente; sino que por la consolidación que está experimentando ahora, su objetivo máximo se centra sobre los USD 300.000

Durante las últimas tres semanas grandes flujos de BTC han estado saliendo de los exchanges, lo que para Woo es una señal de que los inversionistas institucionales están adquiriendo la criptomoneda a un gran ritmo. Este flujo es incluso más fuerte que las compras que se produjeron en enero, según observa

Dos grandes inversionistas adquirieron BTC recientemente, ambas compras fueron reportadas por CriptoNoticias. Una de ellas fue la empresa china enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial para aplicaciones móviles, la cual invirtió USD 40 millones en BTC

La otra es la compañía noruega Aker, que creó una empresa centrada en las criptomonedas llamada Seetee. A través de esta nueva filial realizó una inversión de USD 58 millones en bitcoin. Ante ello, Woo sospecha que pronto aparecerán otras instituciones e individuos que prefieren el almacenamiento en frío en lugar de dejar sus fondos en los exchanges

Esa inclinación a mantener los fondos por largos periodos, es visible en un gráfico mostrado por Woo, donde las barras rojas revelan las monedas que se mueven hacia las direcciones con poco historial de ventas

Willy Woo muestra que cada vez hay mayor flujo de BTC hacia las direcciones de los Hodlers. Fuente: Glassnode. Bitcoin, un activo con una valoración de mercado de 1 billón de dólares Para Woo otra señal de que el precio de BTC continuará su ascenso de manera pronunciada, es el choque de oferta sin precedentes que está teniendo bitcoin. Lo explica la banda de soporte que se ha formado producto de las fuertes compras reportadas durante las últimas 3 semanas

De lo explicado por el analista se extrae que el 6% de la oferta disponible alcanzó un valor de 1 billón de dólares, consolidando a BTC de manera permanente como un activo que ahora posee esa valoración

Dado a que 16% del suministro disponible fue trasladado a nuevos monederos con rango de precios entre los USD 46.000 y 58.000, entonces hay razones suficientes para pensar que el precio de la criptomoneda ya no regresará por debajo de esos niveles.

Otra razón que explica por qué bitcoin no volverá a ser tan barato, tiene relación con la racha alcista que experimentó la criptomoneda en el 2017. Pues hoy, como en el 2016 bitcoin está escaseando en los exchanges. En aquel momento, el agotamiento se mantuvo por 5 meses y fue el preludio del impulso que tomó el activo al año siguiente

Ahora, el inventario de BTC en los exchanges al contado se ha estado agotando durante 13 meses. Eso es lo que Woo define como el shock de oferta más grande que ha experimentado la criptomoneda en sus 12 años de historia. Por ello cree que la racha alcista actual, no se detendrá a corto plazo.

Woo señala que el choque de oferta sin precedentes que recibe bitcoin actualmente, continuará impulsando el pronunciado ascenso del precio de la criptomoneda. Fuente: Glassnode. Woo utiliza los niveles clave de Fibonacci para observar a BTC, dado que son los únicos que le permiten analizar el precio de la criptomoneda cuando no hay un historial sobre las cifras alcanzadas. Así que, basado en ello, señala que «no creo que nos detengamos mucho hasta los 74.000 dólares en las próximas semanas», apuntó

La semana pasada el experimentado estadístico había determinado un nivel de soporte a USD 34.400, aunque observó que el mismo estaba aumentando rápidamente, a un ritmo de USD 600 por día

Ahora señala que el precio piso de bitcoin está por encima de los 60.000 dólares. Precisamente fue el sábado 13 de marzo cuando la criptomoneda pionera rompió esta resistencia estableciendo un nuevo récord histórico, tres semanas después de haber alcanzado su máximo anterior de USD 58.300

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

Entornointeligente.com