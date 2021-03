Kiest Nederland meer kleur?

Vier jaar geleden stond Don Ceder (31) op de zevende plek voor verkiezing in de Tweede Kamer. Ook dit jaar hoopte hij op een mooie plek. “Op grond van inhoud en mijn ideeën en niet vanwege mijn achtergrond, hoewel een bepaalde achtergrond ook een kwaliteit op zich kan zijn.” Ceder staat nu op de vierde plek; een verkiesbare voor de ChristenUnie, die nu vijf zetels heeft en mederegeert. “Ik heb laten zien wat ik wel en niet kan. Ik ben blij dat de selectiecommissie het in mij zag zitten. Vanwege mijn achtergrond weet ik ook wat er speelt binnen de Surinaamse gemeenschap.” Voor Ceder, geboren uit een Surinaamse vader en Ghanese moeder, is de al jaren afwezige afro-Nederlandse deelname in de Tweede Kamer een doorn in het oog. Dat wijt hij niet alleen aan de relatief lage stembusopkomst van de zwarte gemeenschap. “De politieke partijen moeten ook naar zichzelf kijken; geef de afro-Nederlander een juiste plek binnen de partij. Maar ik het vind nog interessanter als er ook binnen besturen en selectiecommissies diversiteit is. Die helpen mee de verschillende verkiezingsprogramma’s in te vullen. Achter de schermen actief bezig zijn; daar waar de keuzes worden gemaakt.” Etnische profilering Ceders maatschappelijke betrokkenheid werd ook door de media opgepikt en trad hij regelmatig op in televisie- en radioprogramma’s. “Ik ben de afgelopen jaren opgekomen voor wat kwetsbaar is. Als advocaat heb ik mensen bijgestaan die in schulden zitten en mensen die vermalen werden door de overheid.” Als Amsterdams gemeenteraadslid zette hij zich in voor dak- en thuislozen, maar ook ongedocumenteerden en statelozen, waartoe veel Surinamers behoren. operation underground railroad Don Ceder – ChristenUnie: ‘Voor representatie moeten partijen ook naar zichzelf kijken’ Als Tweede Kamerlid zal Ceder zijn focus richten op uitsluiting en etnische profilering. Bij de zogenoemde ‘kindertoeslagenaffaire’ werden tienduizenden ouders, waarvan onevenredig velen met een migrantenachtergrond, slachtoffer van onterechte fraudeverdenkingen door de Belastingdienst. “Met mijn wetgevende en controlerende taak zal ik ook echt het verschil kunnen maken. Etnisch profileren valt op in dit dossier”, zegt Ceder. De affaire zorgde voor een voortijdig aftreden van de regering-Rutte III. O.U.R. Het tegengeluid De verharde rechtse manier van politiekvoering door vooral de PVV van Geert Wilders en het FvD van Thierry Baudet baren Ceder ernstige zorgen. Het is een politiekvoering ‘van uitsluiting’. “Ik schrik heel erg van hun verkiezingsprogramma’s. Sommige gemeenschappen worden weggezet als tweederangsburgers. Met mijn politieke energie wil ik het tegengeluid laten horen. Ik wil laten zien dat er geen ruimte is voor zulke verwerpelijke ideeën en uitspraken, die ook nog tegen de Grondwet ingaan. De Grondwet en rechtstaat, die moeten wij koesteren.” In de Amsterdamse gemeenteraad heeft de jonge politicus al aangetoond dat inclusie loont. “Een stap is bijvoorbeeld Amsterdam te vragen excuses te maken voor het slavernijverleden. We hebben dit met verschillende raadsleden (van verschillende partijen, … red. ) kunnen doen vanwege herkenning van onze wortels.” Dit jaar zal Amsterdam hoogstwaarschijnlijk als eerste gemeente haar excuses aanbieden voor haar aandeel in het Nederlandse slavernijverleden. Operation Underground Railroad

AMSTERDAM – Op 17 maart kiest Nederland een nieuw parlement. Hoewel minstens een halve eeuw zo’n 350 duizend mensen met een Surinaamse achtergrond in Nederland wonen, zijn zij niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, die honderdvijftig leden telt. Hierin moet verandering komen. De Ware Tijd spreekt vier verkiezingskandidaten met een Surinaamse achtergrond die gemotiveerd klaar staan voor meer inkleuring. Deel 2.

Vier jaar geleden stond Don Ceder (31) op de zevende plek voor verkiezing in de Tweede Kamer. Ook dit jaar hoopte hij op een mooie plek. “Op grond van inhoud en mijn ideeën en niet vanwege mijn achtergrond, hoewel een bepaalde achtergrond ook een kwaliteit op zich kan zijn.” Ceder staat nu op de vierde plek; een verkiesbare voor de ChristenUnie, die nu vijf zetels heeft en mederegeert. “Ik heb laten zien wat ik wel en niet kan. Ik ben blij dat de selectiecommissie het in mij zag zitten. Vanwege mijn achtergrond weet ik ook wat er speelt binnen de Surinaamse gemeenschap.”

Voor Ceder, geboren uit een Surinaamse vader en Ghanese moeder, is de al jaren afwezige afro-Nederlandse deelname in de Tweede Kamer een doorn in het oog. Dat wijt hij niet alleen aan de relatief lage stembusopkomst van de zwarte gemeenschap. “De politieke partijen moeten ook naar zichzelf kijken; geef de afro-Nederlander een juiste plek binnen de partij. Maar ik het vind nog interessanter als er ook binnen besturen en selectiecommissies diversiteit is. Die helpen mee de verschillende verkiezingsprogramma’s in te vullen. Achter de schermen actief bezig zijn; daar waar de keuzes worden gemaakt.”

Etnische profilering Ceders maatschappelijke betrokkenheid werd ook door de media opgepikt en trad hij regelmatig op in televisie- en radioprogramma’s. “Ik ben de afgelopen jaren opgekomen voor wat kwetsbaar is. Als advocaat heb ik mensen bijgestaan die in schulden zitten en mensen die vermalen werden door de overheid.” Als Amsterdams gemeenteraadslid zette hij zich in voor dak- en thuislozen, maar ook ongedocumenteerden en statelozen, waartoe veel Surinamers behoren.

Don Ceder – ChristenUnie: ‘Voor representatie moeten partijen ook naar zichzelf kijken’

Als Tweede Kamerlid zal Ceder zijn focus richten op uitsluiting en etnische profilering. Bij de zogenoemde ‘kindertoeslagenaffaire’ werden tienduizenden ouders, waarvan onevenredig velen met een migrantenachtergrond, slachtoffer van onterechte fraudeverdenkingen door de Belastingdienst. “Met mijn wetgevende en controlerende taak zal ik ook echt het verschil kunnen maken. Etnisch profileren valt op in dit dossier”, zegt Ceder. De affaire zorgde voor een voortijdig aftreden van de regering-Rutte III.

Het tegengeluid De verharde rechtse manier van politiekvoering door vooral de PVV van Geert Wilders en het FvD van Thierry Baudet baren Ceder ernstige zorgen. Het is een politiekvoering ‘van uitsluiting’. “Ik schrik heel erg van hun verkiezingsprogramma’s. Sommige gemeenschappen worden weggezet als tweederangsburgers. Met mijn politieke energie wil ik het tegengeluid laten horen. Ik wil laten zien dat er geen ruimte is voor zulke verwerpelijke ideeën en uitspraken, die ook nog tegen de Grondwet ingaan. De Grondwet en rechtstaat, die moeten wij koesteren.”

In de Amsterdamse gemeenteraad heeft de jonge politicus al aangetoond dat inclusie loont. “Een stap is bijvoorbeeld Amsterdam te vragen excuses te maken voor het slavernijverleden. We hebben dit met verschillende raadsleden (van verschillende partijen, … red. ) kunnen doen vanwege herkenning van onze wortels.” Dit jaar zal Amsterdam hoogstwaarschijnlijk als eerste gemeente haar excuses aanbieden voor haar aandeel in het Nederlandse slavernijverleden.

