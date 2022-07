Operação resgatou em julho 337 trabalhadores em situação análoga à escravidão, informa PGR

Entornointeligente.com /

Por Rosanne D'Agostino, g1 — Brasília

28/07/2022

Apresentação de balanço, na sede da PGR em Brasília, de operação de combate ao trabalho escravo

A Operação Resgate 2, ação conjunta que reuniu diversos órgãos públicos no combate ao trabalho análogo à escravidão, resgatou 337 trabalhadores neste mês.

O balanço das ações foi divulgado nesta quinta-feira (28) na Procuradoria Geral da República (PGR) , em Brasília. Esses trabalhadores foram resgatados em 22 estados e no Distrito Federal .

Em 2021, a Operação Resgate efetuou 128 fiscalizações em 22 estados e no DF. Ao todo, no ano passado, foram resgatados de condições análogas às de escravo 136 trabalhadores, dos quais cinco imigrantes e oito crianças e adolescentes.

A operação reuniu Ministério Público Federal (MPF); Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho ; Ministério Público do Trabalho (MPT); Polícia Federal (PF); Defensoria Pública da União (DPU); e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O subprocurador-geral da República Carlos Frederico disse que a operação demonstra que o trabalho escravo «não é uma ficção, mas uma realidade que tem que ser banida».

Além do resgate de trabalhadores, a operação busca:

verificar o cumprimento das regras de proteção ao trabalho; permitir a coleta de provas para responsabilizar, na esfera criminal, os responsáveis pela exploração dos trabalhadores; assegurar a reparação dos danos individuais e coletivos causados aos resgatados.

Segundo o balanço, Goiás e Minas Gerais foram os estados com mais pessoas resgatadas .

>>> Veja no vídeo abaixo que uma fazenda no Distrito Federal foi flagrada com trabalhadores em situação análoga à escravidão:

Fazenda no DF é flagrada com trabalho escravo

O balanço divulgado

Conforme o balanço divulgado nesta quinta-feira, os trabalhadores foram resgatados principalmente em serviços de:

colheita em geral; cultivo de café; criação de bovinos para corte.

O balanço também apresenta outros dados, entre os quais:

foi flagrado trabalho escravo em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos; seis trabalhadoras domésticas foram resgatadas em cinco estados; cinco crianças e adolescentes foram flagrados em situação análoga à escravidão; quatro cidadãos estrangeiros (Paraguai e Venezuela) foram encontrados em situação análoga à escravidão; ao menos 149 pessoas também foram vítimas de tráfico de pessoas.

O que acontece após a fiscalização?

Conforme o balanço da operação, após a fiscalização, os empregadores foram notificados e deverão:

interromper as atividades ; formalizar o vínculo empregatício ; pagar as verbas salariais e rescisórias devidas aos trabalhadores (R$ 3,8 milhões).

Além disso, os empregadores poderão:

ser responsabilizados por danos morais individuais e coletivos; pagar multas administrativas; se tornar alvos de ações criminais.

Cada um dos trabalhadores resgatados também recebeu três parcelas do seguro-desemprego especial para trabalhador resgatado , no valor de um salário-mínimo cada.

Serão lavrados pelos auditores-fiscais do Trabalho aproximadamente 669 autos de infração, entre eles de trabalho análogo ao escravo, de trabalho infantil, falta de registro na carteira de trabalho e descumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho.

A Operação Resgate 2 é a maior ação conjunta no país com a finalidade de combater o trabalho análogo ao de escravo e o tráfico de pessoas.

Ouça o episódio do podcast O Assunto sobre «Ser escravo doméstico no Século 21»:

