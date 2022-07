Operação policial mata 18 pessoas em favela do Rio de Janeiro

Entornointeligente.com /

Pelo menos 18 pessoas, incluindo uma moradora, morreram durante uma operação policial contra o crime organizado no Complexo do Alemão, uma favela do Rio de Janeiro, no Brasil, na quinta-feira.

Das 18 pessoas mortas, 16 são suspeitas de pertencer a grupos de crime organizado, uma era moradora da favela e a última um agente da força de segurança de 38 anos, disse um porta-voz da polícia, numa conferência de imprensa.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil disse à agência de notícias AFP ter recebido informações sobre um total de 20 mortos, incluindo o agente da polícia e a moradora.

O coronel Rogério Lobasso, responsável da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pela operação, lamentou a morte da moradora, Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, e disse que o caso está a ser investigado. «Não sabemos como isso aconteceu», admitiu.

Denilson Glória, que se identificou como namorado da moradora, disse ao site de notícias G1 que a polícia disparou sobre o automóvel em que o casal circulava. «Tinha um [agente] policial no sinal vermelho, nós parámos. Mas eles ainda atiraram no carro. Eu só a vi cair de lado. Quando eu olhei para ela, tinha um buraco no peito», disse.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , lamentou a morte do agente, Bruno de Paula Costa, sem citar os outros mortos. «Ele morreu após um confronto com bandidos», disse o chefe de Estado nas redes sociais, criticando ainda o que chamou de dificuldades legais encontradas pelas forças de seguranças para realizar operações nas favelas.

Cerca de 400 membros das forças de segurança participaram na operação, com vários veículos blindados e quatro aeronaves, para enfrentar um grupo especializado no roubo de veículos de transporte de mercadorias e dinheiro.

Vários moradores disseram à imprensa brasileira que as suas casas foram invadidas por agentes durante a operação policial. Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma intensa troca de tiros entre as forças de segurança e os suspeitos, que dispararam também contra um helicóptero da polícia.

As autoridades disseram que os agentes foram «atacados violentamente», com tácticas «militares e de guerrilha», durante a operação e acusaram alguns suspeitos de usarem civis como escudos humanos.

Esta é a segunda operação policial com um grande número de mortos numa favela do Rio de Janeiro, depois de, em Maio, uma operação na favela Vila Cruzeiro ter deixado 25 pessoas mortas , incluindo 23 suspeitos.

O estado do Rio de Janeiro apresentou em Março um plano para evitar operações com um elevado número de mortes, respondendo a uma ordem do Supremo Tribunal Federal do Brasil . Mas organizações de direitos humanos, que muitas vezes denunciam execuções extrajudiciais durante este tipo de operações, consideraram o documento demasiado vago.

Em 2021, 1356 pessoas foram mortas pelas forças policiais no estado do Rio de Janeiro, o maior número de mortos e feridos em confrontos no Brasil, segundo a organização Monitor da Violência.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com