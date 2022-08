Operación militar para la libertad cultural de Ucrania

Entornointeligente.com /

Kiev y Ucrania son la primera Rusia. El Principado de Kiev fue el primer estado fundado por los Russ vikingos.

En torno al principado de Kiev se formó lo que luego se llamó Ucrania. Mas tarde, durante sus correrías los Rusos se formaron el Ducado de Moscú el Ducado de Minsk y los otros estados rusos.

Lass hordas mongolas de Gemghis Khan (1220 ) en particular la Horda Dorada subyuga todos los estados rusos, todos, excepto el Ducado de Moscú. Desde entonces Moscú se convirtió en la capital de la nación cultural rusa; nación que se veía a sí misma como una prolongación de Bizancio. Esa identidad se acentuó desde que Dimitri Ivanovich, Duque de Moscú, se rebeló contra el yugo mongol de la Horda Dorada y la derrotó en la batalla de Kulikovo (1380 ) Kolikovoa dejó libres a todos los rusos subyugados por la Horda Dorada.

Desde entonces el Zar ( contracción del título de Cesar ) se proclamó Zar de todas las Rusias. Entre ellas Ucrania es la primogénita. Ucrania se consideró siempre una de esas Rusias hasta que fue de facto ocupada por la OTAN después del turbulento Golpe de Estado, orquestado, en 2014, por Victoria Nuland en Plaza Maidan.

Esa ocupación es tan despótica que incluye un Lavado Cultural donde se prohíbe a los ucranianos hablar o publicar en ruso, su lengua materna. Por segunda vez Washington viola derechos humanos básicos al imponer un Lavado Cultural en que prohíbe hablar en la lengua propia; la primera vez fue en las Filipinas, allí el gobierno de Washington emprendió una agresión cultural contra la lengua y la cultura española. Eso causó revueltas reprimidas con saña y centenares de miles de víctimas civiles. Fue así como se impuso el inglés como lengua nacional de las Filipinas.

Hace pocos días Zelensky anunció que en las escuelas ucranianas no se enseñará más el ruso sino el inglés, el idioma oficial de la OTAN.

La operación militar rusa en Ucrania era indispensable para liberar a Ucrania del yugo cultural de OTAN.

Esa operación no es en absoluto de una guerra entre Rusia y Ucrania como la propaganda de Bruselas y Washington quiere hacer creer Una propaganda que impone censura de toda información contraria, para acto y seguido los de la OTAN se jactan de que su bando lucha por valores que son la democracia y libertad de información.

Los ucranianos son tan rusos como los moscovitas La operación militar de Moscú es lenta, porque no intenta destruir todo al estilo OTAN (Libia, Iraq, Belgrado, Kabul, etc. Bombardear sin discriminar para causar la maxima destrucción de infraestructura civil o de civiles (Shock and Awe ) ; para forzar una emigración masiva de refugiados hacía Europa; porque como bien decía Darya Dugina se trata de una lucha cultural.

Moscú tiene los medios para hacer ese tipo de destrucción a sus enemigos; pero en Ucrania no lo hace porque el objetivo específico de su operación militar no es destruir sino liberar a los ucranianos del yugo cultural de la OTAN.

La periodista Darya Dugiva comunicaba en ruso al pueblo ucraniano esa diáfana verdad que el pueblo de Ucrania confirma cada dia.

Es una verdad peligrosa para los planes de la OTAN; por ello Zelensky mandó una agente suya a plantar una bomba en el coche de la periodista Darya Dugina, de 29 años, quien murió en la explosión el 21 /08 /2022.

La OTAN trata de prolongar la operación militar rusa para liberar a Ucrania enviando las armas más destructivas que tiene para prolongar la dictadura enloquecida de su títere Zelensky, porque mientras más dure el régimen Zelensky son más los rusos que mueren en ambos lados de ese escurridizo frente.

La prolongación del régimen Zelensky en Ucrania implica un grave riesgo para Europa.

El Presidente Vladimir Putin es el más culto y el mejor estratega entre los actuales hombres de Estado y pronto llegará concluir que para poner a salvo la cultura europea que salvaguardan las Rusias, es indispensable destruir primero la OTAN.

La OTAN es sólo el parachoques ultra-atlántico de los Estados Unidos. Un parachoques tan subyugado que, por desgracia, Berlin y Paris ya no entienden otro idioma que el que aquel único lenguaje que entienden Washington y Londres y no me refiero al inglés, me refiero a ese idioma inventado por ambas los anglosajones sobre el cielo de Dresden descrito por ellos mismos : ¡Shock and Awe!!

