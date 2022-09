Operación fichaje: quiénes son y a quiénes buscan los cazatalentos de la abogacía

Entornointeligente.com /

El talento de reconocer a los talentosos «es algo más escaso, fino y raro» que el talento mismo. La afirmación es del filósofo estadounidense Elbert Hubbard (1856-1915), pero puede servir para definir a los llamados headhunters , los profesionales que se dedican a buscar al candidato ideal para un puesto de trabajo. En un sector altamente competitivo como el de los despachos de abogados, con profesionales altamente cualificados que se reparten entre las firmas nacionales y las internacionales, los departamentos de selección interna de los grandes bufetes no siempre dan abasto.

Aunque «funcionan muy bien, cuentan con nosotros para búsquedas que revisten especial complejidad», explica Marta del Coto , responsable de la oficina de Barcelona de Iterlegis, una firma especializada en el reclutamiento de abogados para despachos y empresas. «Nos llaman por distintas razones. Normalmente porque los bufetes quieren crear un área nueva de práctica jurídica o porque quieren crecer en algún departamento», añade Alejandro Kress , director general de SSQ, una consultora legal internacional de búsqueda de abogados.

La misión de estos cazatalentos suele ir desde el reclutamiento de socios a abogados de despacho con un nivel de experiencia intermedio, de entre cuatro y siete años, pasando por los abogados in house (de empresa) o los perfiles prémium, es decir, altos funcionarios, como magistrados, abogados del Estado o fiscales, que están dispuestos a dar el salto al mundo privado. Lo más importante en estas operaciones es que el candidato sea «compatible al 100%» con la cultura de la empresa de destino, señala Ignacio Bao , presidente emérito de Signium, una de las firmas internacionales más antiguas del executive search , y su socio director para España y Portugal. No en vano, cuando hacen match, el riesgo de fuga se reduce notablemente y el compromiso con la organización se dispara.

En el caso de los socios, resulta vital, además, que sean capaces «de cohesionar su forma de trabajar con la del resto de sus homólogos en el despacho», advierte Sancho Peña , socio de la compañía de reclutamiento de ejecutivos Page Executive España. Una práctica habitual es que «los socios se lleven a su equipo con ellos», lo cual «es muy bueno» porque da muestra de que han creado una relación sólida.

En el caso de abogados más jóvenes, se valoran «habilidades que tienen que ver más con la inteligencia emocional que con la analítica», explica Javier Moreno , socio fundador de IurisTalent, una firma española especializada en la búsqueda y selección de profesionales del ámbito jurídico. Así, los bufetes no tienen en cuenta exclusivamente, por ejemplo, que sean capaces de hacer un informe legal perfecto, sino que, además, «empaticen con el cliente». «He visto un gran cambio en la generación milenial (los nacidos entre 1980 y 1990)», pues aprecia cuestiones que no estaban tan presentes en otras anteriores.

«Ha cambiado el contexto. Los abogados tienen en cuenta el salario para moverse, pero sobre todo valoran el bienestar y la tecnología, así como el teletrabajo», sostiene Paula Fuentes , socia directora de F&B Consultores, una empresa especializada en executive search para el sector jurídico. Así, aunque los cazatalentos pueden dar con los candidatos idóneos, el reto actual de los despachos pasa por retenerlos.

Paula Fuentes, socia directora de F&B Consultores «En este entorno digitalizado, buscamos puestos que antes no nos demandaban»

En 2004, Paula Fuentes creó F&B Consultores Executive Search, una firma especializada en la búsqueda de perfiles jurídicos, aunque lleva más de 26 años seleccionando a profesionales cualificados. «El 70% de los abogados que buscamos son socios y posiciones directivas para asesorías jurídicas y el otro 30% son abogados con más de cinco años de experiencia», explica. «Trabajamos para todo tipo de despachos, ya sean nacionales, internacionales o boutiques , y para empresas del Ibex, internacionales, pymes o startups jurídicas». Aunque en época de pujanza económica «las posiciones más demandadas son M&A y financiero», mientras que en periodos de recesión son «laboral, procesal o concursal», en este «nuevo entorno digitalizado» está empezando a buscar otros perfiles, como «responsables de ciberseguridad, especialistas en gobierno corporativo con conocimientos de ESG, directores jurídicos especializados en blanqueo, project managers o responsables de desarrollo de negocio».

Alejandro Kress, director general de SSQ «Podemos trabajar en búsquedas en exclusiva o a éxito»

Alejandro Kress lleva 15 años en el mundo del headhunting jurídico, desde que abrió la oficina de Madrid de SQQ, una consultora legal internacional de búsqueda de abogados. «Trabajamos para despachos y asesorías jurídicas de empresa, siempre seleccionando posiciones de legal, y buscamos diferentes perfiles de abogados, desde socios a directores de asesoría, pasando por asociados o counsels», explica. Entre sus clientes se encuentran «despachos grandes y medianos, nacionales e internacionales». «Me puede llamar el socio director del despacho o el de una práctica jurídica determinada. En las empresas, suele hacerlo el director de la asesoría jurídica o el de recursos humanos». Lo que hacen es trabajar «con un mandato para una búsqueda en exclusiva», previo pago de un anticipo, o «a éxito». En este último caso, solo si la firma contrata al letrado, se generan honorarios. Como no hay exclusividad, «el candidato puede presentarse a diferentes empresas».

Sancho Peña, socio de Page Executive España «Hay socios que facturan mucho, pero a nivel personal no encajan con el cliente»

Con más de 17 años de experiencia en headhunting legal, Sancho Peña se dedica, como socio de la compañía de reclutamiento de ejecutivos Page Executive España, a buscar socios con una » seniority relevante» y equipos de abogados para los principales bufetes que operan en España. También para las grandes asesorías jurídicas de empresa. «Trabajo con las big four y con auditoras de menor tamaño, con despachos internacionales, nacionales y boutiques», explica. Respecto a la adecuación del candidato al despacho, señala que lo primero que trata de ver es «cómo encaja con los valores de la firma. Hay socios que facturan mucho, pero a nivel personal no van a cuadrar con el cliente. Por tanto, es mejor no presentarlos al proceso». No obstante, también son importantes cuestiones como la cartera de clientes o la solvencia técnica. «Trabajo mucho con referencias cruzadas, es decir, que varios profesionales den buenas referencias del candidato», explica.

Ignacio Bao, socio director de Signium «Actualmente, la tendencia en las firmas es reclutar un socio con equipo»

Nombrado uno de los 50 headhunters más influyentes del mundo en 2008 por la revista Business Week, Ignacio Bao es socio director para España y Portugal de Signium, una de las firmas internacionales más antiguas del sector del executive search . Su especialidad es la búsqueda de ejecutivos para compañías financieras, consultoras o despachos de abogados. Entre sus clientes, destaca los grandes bufetes internacionales, para los que selecciona exclusivamente socios. Según explica, «el mercado legal a este nivel se mueve mucho», aunque no es probable que lleguen nuevos despachos británicos o americanos a pescar en el caladero de los que operan en España. Actualmente, la tendencia es «reclutar un socio con equipo». Para ello, «nos fijamos en la complementariedad de la cultura» de la empresa con el fichaje. Otros rasgos importantes son la pericia técnica y la facturación. Entre las áreas jurídicas más demandadas, destaca la práctica mercantil y de público.

Javier Moreno, socio fundador de IurisTalent «Veo a los despachos relativamente optimistas; hay una especie de viento de cola»

Javier Moreno es socio fundador de Iuris Talent, una firma española especializada en la búsqueda de profesionales del ámbito jurídico. «Nuestra actividad principal es la selección de abogados, aunque también hacemos proyectos de consultoría para despachos en recursos humanos o en el desarrollo de planes de carrera», explica. En headhunting , «trabajamos para firmas grandes, medianas, big four y boutiques». También para asesorías jurídicas de empresa. «La proporción es de un 70% abogados de despacho (socios y asociados) y un 30% in house «. Una tercera pata de su actividad es la selección de altos funcionarios. Aunque concursal está despertando «mucha inquietud, no se están viendo grandes concursos en los juzgados», apunta. No obstante, «van a volver los expertos en insolvencias, reestructuraciones, litigios y laboralistas». Por el momento, sigue habiendo «necesidades en M&A». «Veo a los despachos relativamente optimistas; hay una especie de viento de cola».

Marta del Coto, responsable en Barcelona de Iterlegis «Los perfiles intermedios son el caballo de batalla porque son difíciles de retener»

Después de trabajar durante 15 años como abogada en PwC, Marta del Coto se unió a Iterlegis, una firma multinacional especializada en la selección de abogados de despacho, empresa, asesores fiscales o compliance officers . «Trabajamos para bufetes de distinta índole, desde firmas anglosajonas, incluyendo las denominadas Magic Circle, a grandes despachos nacionales, firmas de tamaño intermedio o boutiques» jurídicas, explica. Además de buscar socios, también se ocupa de perfiles con un rango de experiencia de entre cuatro y siete años, que son «el caballo de batalla» ya que «esa es la franja de la pirámide más difícil de retener». «Hay despachos que rompen la baraja a base de talonario» y otros que ofrecen retribuciones en línea con la globalidad del mercado. Aunque el salario «sigue siendo un elemento de atracción, la flexibilidad, el teletrabajo y la posibilidad de un cierto equilibrio entre la vida profesional y la personal van ganado terreno», explica.

