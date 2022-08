Operación 2 por 1 en Valencia: Castillejo y Lino, pendientes de la salida de Cillessen

Entornointeligente.com /

E l Valencia intenta cerrar en las últimas horas en la salida de Jasper Cillessen como vía principal para poder inscribir a sus dos refuerzos de la temporada. El club tenía marcada la venta del portero holandé s como prioridad desde que acabó el verano , pero la situación se ha ido retrasando y a menos de dos semanas para que empiece la Liga, el club no tiene margen para inscribir a Samu Castillejo ni a Samuel Lino. El portero neerlandés es el futbolista que más porcentaje consume del fair play financiero del club ( más de 13 millones entre ficha y amortización) y es el primero de la lista para abandonar el Valencia, aunque la opción se está retrasando.

Es importante tener en cuenta que en este caso se mezclan el concepto deportivo -Gattuso acepta quedarse con Mamardashvili y Jaume como porteros de la primera plantilla- con el financiero . Porque el técnico ya le dejó claro a C illessen que no cuenta para la próxima campaña dejándolo en Valencia para la disputa del último amistoso contra el Nottingham Forest . Pero el club tiene necesidad de hacer efectiva esta salida antes del 14 de agosto , para poder inscribir a Castillejo y Lino. El caso que más aprieta es el del extremo malagueño -que va de cabeza al once titular- pero fuentes del club aseguran que la plaza de Cillessen permitiría inscribir también a Lino.

El club no contempla en este momento una salida del portero de los Países Bajos con la carta de libertad , aunque esta postura firme puede ir flexibilizándose si no hay otra solución en los próximos días. De hecho, la intención es cobrar un traspaso, aunque sea mínimo , para minimizar las pérdidas que habrá que contabilizar. De Cillessen faltan por amortizar 8,75 millones de euros (el valor contable de su fichaje fue de 35 millones para un contrato de cuatro temporadas), cantidad a la que hay que añadir los brutos que cobra.

Oportunidad del Mundial Cillessen busca un equipo en el que tenga minutos para no caerse del tren del Mundial. El todavía portero del Valencia estuvo con la última convocatoria de Louis Van Gaal de la Liga de las Nacione s, aunque con el infortunio de sufrir una lesión durante la concentración. Aun así, disputó dos partidos que dejaron muy buen sabor de boca al técnico de los Países Bajos. La goleada 4-1 frente a la potente Bélgica y la victoria 3-2 contra Gales .

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com