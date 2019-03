OPEP: Recorte de producción se cumplió en 90% en febrero

Entornointeligente.com / El Comité de Seguimiento Ministerial Conjunto (JMMC por sus siglas en inglés) se reunió este 18 de marzo en Bakú, la capital de Azerbaiyán, para su decimotercera reunión de monitoreo de mercado petrolero en el cual se revisó el informe mensual preparado por su Comité Técnico Conjunto, creado en diciembre de 2016. “La conformidad general casi se alcanza. 90% para el mes de febrero de 2019, lo que representa un aumento de 83% en enero”, indica la nota de prensa difundida por la OPEP. “El Comité reconoció las incertidumbres críticas actuales que rodean al mercado petrolero mundial a lo largo de 2019, y destacó la responsabilidad compartida de todos los países participantes para restablecer la estabilidad del mercado y evitar la repetición de cualquier desequilibrio de mercado”, acto. Esto implica que de un volumen de producción acordado entre 21 países de 43,8 millones de barriles es está en niveles por el orden de 44 millones de barriles, es decir aún falta por retirar del mercado cerca de 120.000 barriles. El JMMC instó a todos los países participantes, incluidos los que no estuvieron presentes en la reunión, a lograr una conformidad plena y oportuna con sus ajustes voluntarios de producción en virtud de las decisiones de la 175ª Reunión de la Conferencia de la OPEP, el 6 de diciembre de 2018, y el 5 Reunión ministerial de la OPEP y no OPEP, 7 de diciembre de 2018. Esta instancia tomó la decisión de postergar la reunión ministerial prevista para abril y convocar a un encuentra del JMMC en mayo en Jeddah (Arabia Saudita) antes de la reunión de la Conferencia de la OPEP del 25 de junio, durante la cual Se tomará una decisión sobre el objetivo de producción para la segunda mitad de 2019. En la reunión de Baku se aprobaron los ajustes de las líneas de base de producción de Brunei Darussalam, Ecuador y Malasia, que previamente estaban en 128.000, 508.000 y 612.000 barriles diarios, respectivamente, pero no se ha indicado cuáles son los volúmenes de referencia. En ese encuentro, el ministro venezolano de Petróleo, Manuel Quevedo, quien por este año es el presidente de la Conferencia Ministerial de la OPEP, solicitó un pronunciamiento sobre las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, pero la resolución del JMMC no indica información al respecto. Quevedo también sostuvo un encuentro bilateral con el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, con el objetivo de evaluar el desarrollo de la Declaración de Cooperación de Ajuste Voluntario de la Producción de Petróleo, firmado a finales de 2016. Venezuela, junto a Irán y Libia están exceptuadas de cumplir con estos recortes de producción debido a la situación que afrontan.

