OPEP prevé aumento en 2,7 % de consumo de crudo en 2023

La OPEP prevé para el 2022 un aumento de la demanda mundial de petróleo a nivel de 3,1 millones de barriles diarios.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dio a conocer este jueves que estima que el consumo mundial de hidrocarburos para el año 2023 ascenderá por encima de los 100 millones de barriles diarios (mbd).

OPEP+ aprueba ligero aumento de la producción para septiembre

De acuerdo con su informe mensual de la OPEP, se pronostica que en ese año la demanda alcance los 102.72 mbd, lo cual significa un ascenso del 2,7 por ciento con respecto al período anterior.

Entretanto, para finales del 2022 se prevé «un aumento de la demanda mundial de petróleo a nivel de 3.1 mbd, lo que supone una caída de 0,3 mbd frente a las estimaciones del mes pasado, al tener en cuenta varias revisiones regionales».

— OPEC (@OPECSecretariat) August 11, 2022 El documento precisa que la estimación al crecimiento se basa en un eventual desempeño económico más activo, en economías como la de China, Rusia e India, y el control de la Covid-19 por las autoridades de Beijing.

Asimsimo, señala que la demanda podría bajar a finales de este año debido a rebrotes de la pandemia en algunas naciones y limitaciones en la contención del virus.

La OPEP apuntó que los 13 países miembros promediaron 28.84 mdb. Asimismo, se detalla que la producción aumentó en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

— Vagner Mayer (@vagnerfsm) August 11, 2022 A su vez, el informe revela que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aumentaron en 20.9 mbd frente al mes anterior y las reservas se estimaron en 2.712 mbd.

Al mismo tiempo, el crecimiento de extracción de petróleo en Estados Unidos fue de 0.68 mbd, lo cual resulta menor que la previsión del mes anterior de 0.85 mbd. No obstante, se espera que para 2023 la producción en dicha nación crezca en 0.8 mbd.

