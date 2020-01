«Las sanciones de Washington prohíben que cualquier empresa estadounidense haga negocios con el régimen de Maduro sin una licencia. Las sanciones también han desalentado a las empresas no estadounidenses a invertir en Venezuela”, se lee

A mitad de la jornada del martes, el Brent ganaba 18 centavos a $59,50 el barril. (Foto: Redes) Notitarde.- OPEP estudia reducir oferta del crudo por temor al coronavirus. El martes los precios del petróleo repuntaron nuevamente.

Esto, luego de conocerse que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y las naciones productoras independientes estudian reducir la oferta de crudo por el temor a que un brote de coronavirus pueda lastrar la demanda .

A mitad de la jornada del martes, el Brent ganaba 18 centavos a $59,50 el barril , tras haber caído el lunes a un mínimo de tres meses de 58,50 dólares, citó la agencia Reuters.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) subía 30 centavos a $53,44 . En la sesión anterior, el contrato bajó a mínimos de inicios de octubre de $52,13.

Los Estados Unidos y otros países han advertido realizar viajes a China, después de que la cifra de muertos por el virus en ese país superaron los 100 y la cepa fuera detectada en más de una decena de naciones.

OPEP estudia reducir oferta del crudo A los inversores en petróleo les inquietan las recomendaciones de no viajar. Otro tipo de restricciones y cualquier impacto que el brote pueda tener en el crecimiento económico de China.

Todos esos factores dañarían la demanda de crudo y productos derivados en momentos en que se reportan existencias abundantes en el mundo.

Arabia Saudí, e l líder de facto de la OPEP, buscó aliviar los temores del mercado el lunes y pidió cautela ante las expectativas negativas sobre el impacto del virus en la economía global y en la demanda de crudo.

Gobierno nacional habría sostenido conversaciones con la rusa Rosneft PJSC, con Repsol SA de España y con Eni SpA de Italia para permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el régimen y reestructurar parte de la deuda de Pdvsa a cambio de activos, según personas con conocimiento del tema, reseñó Bloomberg.

“La propuesta, que ofrecería un respiro al sector petrolero, ya muy debilitado, está aún en etapas iniciales y enfrenta grandes obstáculos. Las leyes venezolanas tendrían que modificarse, y hay desacuerdo respecto a la manera en cómo financiar las operaciones».

«Las sanciones de Washington prohíben que cualquier empresa estadounidense haga negocios con el régimen de Maduro sin una licencia. Las sanciones también han desalentado a las empresas no estadounidenses a invertir en Venezuela”, se lee.

