Opening International Mall verschoven door dispuut

PARAMARIBO – Investeerders zouden beschermd moeten worden tegen malafide dienstverleners. Er zou een registratiebureau moeten komen waar ondernemers klachten wegens wanprestatie kunnen deponeren. Investeerders moeten dit bureau kunnen raadplegen voordat ze besluiten met wie ze zaken zullen doen, vindt Soenil Kalloe, directeur van Ring Center North (RCN).

“Iemand die met een bepaald project wil beginnen kan bij dit bureau informatie opvragen over de reputatie van bedrijven die offertes hebben uitgebracht op zijn project”, zegt Kalloe. De bouw van de door zijn bedrijf geïnitieerde International Mall of Suriname (IMS) liep ernstige vertraging op, omdat de Jercon & Steel Erection, de aannemer die voor de staalconstructie moest zorgen, “wanprestatie heeft geleverd”.

Na aanpassing van de oorspronkelijke contracten zou de mall bouwtechnisch in mei dit jaar moeten zijn opgeleverd. Kalloe voelt zich opgelicht en toont de redactie documenten waaruit moet blijken dat de aannemer zich niet aan de overeenkomsten heeft gehouden, waardoor de aanneemsom ver is overschreden.

Enige tijd nadat het volledige bedrag voor de staalconstructie was betaald zei de aannemer volgens Kalloe, dat het geld op was, omdat hij niet meer zelf het staal had geïmporteerd maar lokaal, duurder en een ontoereikende hoeveelheid had moeten kopen. Ook was hij in zijn offerte vergeten de kosten voor bouten en moeren op te nemen.

Om verdere stagnatie te voorkomen, kocht de opdrachtgever daarna zelf het staal en de moeren en bouten die ontbraken. Jercon had de totale staalconstructie begroot op 660.000 US dollar. Van de opdrachtgever ontving hij ruim 606.000 US dollar. De resterende 50.000 US dollar zou betaald worden na oplevering van het project. RCN heeft ongeveer 310.000 US dollar extra uitgegeven om het project vlot te trekken.

Kalloe stelt dat hij nu bijkans 256.000 US dollar van Jercon terug moet krijgen. De contractueel overeengekomen boete voor late oplevering heeft hij daar niet bij berekend. Maar de aannemer stelt zich op het standpunt dat hij niets verschuldigd is aan de opdrachtgever. “De enige mogelijkheid die we nu hebben is om naar de rechter te gaan wegens wanprestatie, in de hoop dat we ooit wat terug zullen krijgen”, zegt Kalloe.

Hij zegt dat hij na de stagnatie van de bouw heeft vernomen dat de aannemer zich bij de bouw van een ander groot winkelcentrum in Paramaribo ook niet aan het contract had gehouden. “Als ik dat had geweten, was ik niet met hem in zee gegaan.” Hij pleit daarom voor instelling van een registratiebureau. Investeerders kunnen daar vooraf informatie opvragen en de reputatie van bedrijven nagaan.

Kalloe: “Particulieren moeten beschermd worden tegen malafide bedrijven. Je wordt opgelicht en dat is niet leuk. Je bent niet beschermd, zelfs niet met contracten.” De latere oplevering van het project dwarsboomt niet alleen de plannen van RCN, maar zorgt ook voor ongerief voor huurders van de units.

Kalloe zegt dat reeds contracten zijn getekend met huurders die ook al hebben betaald. “Iedereen dacht dat we niet meer bouwen. Gelukkig zijn ze nog geen rechtszaken tegen ons begonnen, daar we de units nog niet kunnen leveren”, zegt de ondernemer. Huurders zijn intussen op de hoogte gesteld van de redenen van de stagnatie. Het streven is nu om de mall aan de Ringweg-Zuid in het eerste kwartaal van 2020 te openen.

Onlangs zei Steven Mac Andrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, nog tegen de Ware Tijd dat ondernemers altijd onderzoek horen te doen naar bedrijven waarmee ze in zee te gaan. Zo kunnen ze problemen voorkomen of minimaliseren. Pogingen van de redactie om een reactie te krijgen van de directie van Jercon, zijn vruchteloos gebleven.

