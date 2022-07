ONU registra 471 víctimas por conflicto en Cité Soleil, Haití

Entornointeligente.com /

Alrededor de tres mil personas han abandonado sus hogares en Cité Soleil, dentro de los que se incluyen niños sin tutores.

Naciones Unidas informaron este martes que los enfrentamientos entre los grupos armados en la comuna de Cité Soleil de la capital de Haití han dejado más de 471 personas fallecidas, heridas o desaparecidas.

La ONU confirmó que la cifra se produjo en el período del 8 al 17 de julio, entretanto, alertó sobre el incremento de casos graves de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como el reclutamiento de niños por las bandas.

De igual forma, en el documento se revela que alrededor de tres mil personas han abandonado sus hogares, dentro de los que se incluyen niños sin tutores. Asimismo, se destaca que al menos 140 viviendas fueron destruidas.

— United Nations (@UN) July 26, 2022 Por su parte, la Coordinadora Humanitaria de la ONU, Ulrika Richardson, instó a las partes beligerantes a poner fin a la violencia y a garantizar las condiciones en pos de un corredor humanitario abierto a Cité Soleil.

Al mismo tiempo, Richardson destacó que las necesidades en esta zona de Puerto Príncipe son «inmensas y están creciendo debido a la pobreza, la falta de servicios básicos, incluida la seguridad, y un aumento reciente en la violencia».

— ONU Info (@ONUinfo) July 24, 2022 En consonancia, aseguró que la ONU «se compromete a continuar brindando ayuda a los niños, mujeres y hombres necesitados más vulnerables, de acuerdo con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia».

A su vez, la coordinadora apuntó que si bien «los organismos humanitarios de la ONU están brindando asistencia humanitaria», resulta necesario «un enfoque más sostenible y holístico para el desarrollo a mediano y largo plazo».

