ONU pide a EEUU permitir a Venezuela adquirir repuestos de microscopios para diagnosticar enfermedades

Este lunes expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron al gobierno de Estados Unidos (EEUU) permitirle a Venezuela adquirir repuestos de microscopios vitales para el diagnóstico de enfermedades. En este sentido, alegan que la importación de esos componentes facilitaría los procesos de investigaciones médicas. Asimismo, aseguran que las medidas coercitivas impuestas por la Casa Blanca contra la nación bolivariana violan el derecho a la salud y la vida. A través de un comunicado informaron que estos equipos electrónicos se utilizan de forma rutinaria en el diagnóstico médico. No obstante, desde hace casi cuatro años dos instituciones de Venezuela esperan los repuestos para estos microscopios. «De 14 microscopios electrónicos en Venezuela fabricados por una unidad de la empresa estadounidense Thermo Fisher Scientific, solo tres todavía funcionan», se lee. Seguidamente añade que «la empresa no ha podido obtener el permiso de Estados Unidos para exportar las piezas necesarias». Por su parte, la relatora de la ONU, Alena Douhan, afirmó que existe una obligación legal que ordena a cumplir con los derechos humanos. «Estados Unidos también tiene la obligación moral con el pueblo venezolano de no privarlo de sus derechos humanos básicos», afirmó. Nuevamente la funcionaria comentó el impacto negativo que han tenido las sanciones en los derechos humanos y la calidad de vida de los venezolanos. «Los microscopios electrónicos son la única forma de detectar muchas enfermedades, por lo que son esenciales para un tratamiento adecuado», mencionó. Posteriormente Douhan explicó que «el gobierno de EEUU tiene la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de no dañar la capacidad de los médicos venezolanos para diagnosticar enfermedades correctamente. Sin diagnósticos y tratamientos precisos, las personas pueden morir».

