ONU lamenta fin de tratado nuclear (INF) entre EE.UU. y Rusia

El secretario general de Naciones Unidas , António Guterres, expresó su pesar por el fin del Tratado Armas de Nucleares de mediano y corto alcance (INF por sus siglas en inglés), y solicitó a Rusia y Estados Unidos ( EE.UU. ) emprender nuevas negociaciones.

Guterres enfatizó en la necesidad de buscar urgentemente un acuerdo sobre un nuevo camino común para el control internacional de armas .

El titular de Naciones Unidas pidió a Washington y Moscú a resolver sus diferencias a través de los mecanismos de consulta previstos en el tratado y lamentó que no hayan podido hacerlo, indica un comunicado difundido por la oficina de su portavoz.

. @antonioguterres expresses his deep regret at the ending of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty. He notes that in the current international environment, previously-agreed arms control & disarmament agreements are increasingly under threat: https://t.co/RICLocMEV1 pic.twitter.com/WQiRu82rbm

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 2, 2019 Stephane Dujarric, vocero de Guterres, indicó que ante el deterioro de la seguridad internacional, los acuerdos de desarme y control de armas previamente alcanzados están cada vez más bajo amenaza.

El tratado INF entró en vigor en junio de 1988 y contribuyó de manera importante al mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional, especialmente en Europa, recalcó Guterres.

Washington abandonó formalmente el tratado sobre misiles nucleares con Rusia el pasado 2 de agosto.

En un comunicado emitido el viernes, el Departamento norteamericano de Estado reiteró sus argumentos sobre presuntas violaciones del INF por parte de Rusia para justificar su salida de ese mecanismo.

Moscú ha negado las acusaciones esgrimidas por Washington, señalando como EE.UU. ha infringido el pacto con acciones como uso de misiles señuelo, drones pesados de asalto y los sistemas de defensa antimisiles Aegis Ashore, cuyas rampas, afirma Rusia, pueden ser fácilmente adaptadas para lanzar cohetes alados Tomahawk.

