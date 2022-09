ONU insta a comunidad internacional a ayudar a Pakistán

Entornointeligente.com /

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, instó este viernes a la comunidad internacional a ayudar a Pakistán, ante la catástrofe climática asociada a las inundaciones que se han producido en ese país en las últimas semanas.

Según expresó a través de su cuenta en la red social Twitter, el representante del ente internacional precisó que arribó al país asiático para mostrar su solidaridad con el pueblo paquistaní, por el sufrimiento que las lluvias han provocado.

Tras su llegada a suelo paquistaní, Guterres se reunió con el primer ministro Shehbaz Sharif, y tiene previsto también visitar el Centro de Coordinación y Respuesta Nacional ante las Inundaciones según precisó el vocero del Ministerio de Exteriores paquistaní, Asim Iftijar.

Discussed with PM @CMShehbaz Pakistan’s response to devastating floods.

Pakistan suffers—yet has done almost nothing to contribute to climate change.

I urge countries to generously support the humanitarian response, recovery & reconstruction as a matter of solidarity & justice. pic.twitter.com/iK1kEZSAaq

— António Guterres (@antonioguterres) September 9, 2022 Medios locales indican además que el jefe del organismo internacional visitará regiones afectadas por las inundaciones, en especial las provincias de Balochistán y Sindh, donde dialogará con rescatistas y damnificados.

Desde el pasado 14 de junio, las lluvias monzónicas que han afectado Pakistán han provocado cerca de 1.300 decesos y casi 634.000 personas desplazadas, según advierten los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, Guterres anunció el pasado martes la existencia de una guerra contra la naturaleza, y reflexionó sobre la destrucción que el cambio climático está provocando en el planeta.

