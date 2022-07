Entornointeligente.com /

La s detenciones arbitrarias de pob la ción civil se han g en eralizado en algunas zonas de Ucrania bajo el control de los militares ruso s y de grupos armados afiliados, con 270 casos docum en tados, dijo el martes la jefa de de rechos humanos de la ONU al anunciar p la nes para impulsar el seguimi en to de la situación en el país.

La s conclusiones se basan en la información obt en ida de la s visitas de observadores sobre el terr en o y de la s en trevistas realizadas a algo más de 500 víctimas y testigos de vio la ciones de los de rechos humanos, así como de otras fu en tes de datos, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los De rechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el Consejo de De rechos Humanos, con se de en Ginebra.

«A pesar de la s restricciones de acceso, hemos docum en tado 270 casos de de t en ción arbitraria y de saparición forzada. Ocho de la s víctimas fueron en contradas muertas», dijo Bachelet en una actualización sobre la situación en Ucrania en el período compr en dido en tre el 24 de febrero y el 15 de mayo.

En un discurso pr onu nciado en la misma sesión, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Ucrania , Emine Dzhaparova, acusó a Rusia de secuestros a esca la «masiva», en tre ellos el de l alcal de de Jersón, Ihor Kolykhayev, y pidió su liberación inmediata e incondicional.

El de legado de Rusia, Evg en y Ustinov, dijo que el informe de Bachelet forma parte de una campaña de de sinformación contra su país de stinada a » en cubrir los crím en es de l régim en de Kiev». Moscú ha negado haber atacado de liberadam en te a la pob la ción civil de s de su invasión de Ucrania , iniciada el 24 de febrero.

La s fuerzas rusas atacaron el martes objetivos en la región de Donetsk, en el este de Ucrania , para preparar el camino para una esperada of en siva blindada para tratar de capturar más territorio, mi en tras la guerra de cinco meses en tra en una nueva fase.

La oficina de de rechos humanos de la ONU , que está pres en te en Ucrania de s de 2014, aún no ha recibido acceso al territorio ocupado por la s fuerzas armadas rusas, dijo Bachelet.

También dijo que su oficina está aum en tando su pres en cia en el país. Un portavoz de de rechos humanos de la ONU añadió que p la nea aum en tar su equipo de supervisión en Ucrania a 80 personas de s de unas 55, sin dar un cal en dario. La oficina ha docum en tado hasta ahora unas 4.889 muertes de civiles, dijo Bachelet, subrayando que la s cifras reales son «probablem en te mucho más altas».

El elevado número de víctimas civiles y la esca la de de strucción suscitan «importantes preocupaciones» de que los ataques llevados a cabo por la s fuerzas armadas rusas no cump la n con el de recho internacional humanitario, dijo Bachelet, añadi en do que el ejército ucrania no también parece estar implicado en vio la ciones simi la res en la s zonas de l este de l país, pero a una «esca la mucho m en or».

» La s acciones de Rusia son una afr en ta a la humanidad. No po de mos quedarnos cal la dos», dijo durante la sesión Michele Taylor, embajadora de Estados Unidos ante el Consejo.

