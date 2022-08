ONU cuestiona violencia policial y exhibición de cocaleros detenidos

Entornointeligente.com /

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh ) en Bolivia expresó su preocupación por el «uso excesivo de fuerza» contra productores de coca de los Yungas y la exhibición de los detenidos, además de requerir una solución a través del diálogo. En tanto, los cocaleros del mercado legal convocaron ayer al 100 por ciento de sus bases a una marcha para el 15 de agosto con el objetivo de cerrar el mercado ilegal de Villa El Carmen. «Violencia en conflicto cocalero exige acción constructiva de las autoridades, respetando derecho a protesta pacífica», refiere el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter. La preocupación de la institución surge luego de la violencia desmedida que mostraron efectivos del orden en el resguardo del «mercado ilegal» y la represión a los movilizados mediante el uso de balines, gases y pistolas de paintball, lo que determinó la respuesta de los movilizados con petardos, piedras y cachorros de dinamita. Además, la Oacnudh cuestionó que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, exhiba a arrestados y los sindique de delincuentes en franca violación a los derechos humanos. «Preocupan uso excesivo de fuerza y exhibición pública de detenidos, contrarios a obligaciones DDHH», señala la entidad internacional. En ese contexto, la representación de la ONU indica que «el diálogo respetuoso es el camino para buscar soluciones». Anteriormente, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) cuestionó que Del Castillo exhiba como trofeos a los detenidos y «de un plumazo acabar con la presunción de inocencia y el papel de los jueces». Asimismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que se requiere de una autorización para que los arrestados o aprehendidos sean presentados públicamente. «El Código de Procedimiento Penal señala que toda persona que va a ser exhibida ante los medios de comunicación tiene que tener una declaración escrita firmada por su abogado defensor; si no hay la declaración escrita de la persona que va a ser presentada, no puede realizarse (la exhibición)», señaló el titular de Justicia anteriormente.

Movilización Ante la afrenta del gobernante y en exigencia del cierre del mercado ilegal, los socios de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) orgánica de los Yungas, este jueves en horas de la tarde, continuaron con su marcha. Los cocaleros orgánicos marcharon hasta la calle 1 de Villa El Carmen, donde se encuentra el mercado ilegal de Arnold Alanes, encabezado por mujeres y seguido por sus compañeros, y de igual manera el lugar se encuentra fuertemente resguardado por los uniformados. La Defensoría del Pueblo verificara el maltrato físico que recibieron más de una decena de cocaleros.

Cuestionan a Castillo y piden renuncia El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es un enemigo interno del gobierno de Luis Arce. Acusó al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas por no contribuir en la resolución de los conflictos en el país y ordenar el uso indiscriminado de gases lacrimógenos en el conflicto cocalero, señala un reporte de ANF. «Como decía en su discurso el hermano Presidente (Luis Arce), que hay enemigos externos e internos, creo que los enemigos internos están dentro del Ejecutivo (…) y uno de ellos es el Ministro del Gobierno, (porque) no está haciendo nada, no está sentado en la mesa de diálogo (con sectores en conflicto). Y llama la atención que el Presidente también no está haciendo nada en el problema que se ha suscitado en la Adepcoca», declaró Venegas.

