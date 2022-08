ONU confirma 6.8 migrantes venezolanos en el mundo

Entornointeligente.com /

La Organización de las Naciones Unidos y otras organizaciones realizaron un recuento el cual confirma este sábado que son 6.81 millones de venezolanos que se encuentran refugiados en todo el mundo.

La mayor parte de estos migrantes, específicamente 5,75 millones se encuentran en varios países de América Latina y el Caribe.Nada más Colombia refugia a 2,48 millones de venezolanos, así lo detalló la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

– Publicidad – Luego sigue Perú 1,22 millones), Ecuador (502.000), Chile (448.000) y Brasil (358.000). Aunque la lista incluye a un total de 17 países latinoamericanos como receptores del éxodo venezolano derivado de la crisis política y social, publicó Europa Press.

El nuevo informe de la R4V, liderada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), representa un drástico aumento en relación a los datos de un informe de principios de julio que daba cuenta de 6,1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, entre ellos casi 5,1 millones en la región.

Esto significa que miles de venezolanos siguen considerando que la mejor alternativa para mejorar su calidad de vida es emigrar a otros países. Muchos de ellos salen del país por vías irregulares para ingresar a países que en su mayoría solicita visa. Entre ellos Chile y Estados Unidos.

Miles cruzan el Darién

David Smolansky, Comisionado de la Secretaria General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, recuerda que ya son más de 44 mil migrantes venezolanos los que han cruzado la selva.

«El Darién es quizás algo nuevo para los venezolanos, pero es algo que tiene mucho tiempo impactando a distintas poblaciones migrantes. Sin embargo, en lo que va de 2022, 44.943 venezolanos han cruzado el Darién, prácticamente 75 veces más en comparación al año pasado. En total, de todas las nacionalidades que cruzan el Darién, los venezolanos representan el 63% de ellos», dice Smolansky a través del portal Monitoreamos.

