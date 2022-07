ONU celebra el Día Internacional de Nelson Mandela

Entornointeligente.com /

La Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicará este lunes una reunión informal en homenaje a la vida y obra del líder sudafricano Nelson Mandela como parte de las acciones en el Día Internacional del también premio Nobel de la Paz (1993).

Desde su instauración por las Naciones Unidas en el 2009, esta jornada que festeja el natalicio del destacado expresidente, sirve para promover pequeñas acciones en pos del bienestar de las comunidades.

En este sentido, el secretario general de la ONU, António Guterres, publicó que «Nelson Mandela demostró que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad y responsabilidad de construir un futuro mejor para todos».

Nelson Mandela showed that each and every one of us has the ability – and responsibility – to build a better future for all.

We can all find inspiration in Madiba’s vision and work to make our world more just, compassionate, prosperous, and sustainable. #MandelaDay pic.twitter.com/kWrnDeSCWY

— António Guterres (@antonioguterres) July 18, 2022 Al mismo tiempo, Guterres añadió que «Todos podemos encontrar inspiración en la visión y el trabajo de Madiba para hacer que nuestro mundo sea más justo, compasivo, próspero y sostenible».

Por su parte, el jefe de Estado sudafricano, Cyril Ramaphosa, convocó a dedicarle 67 minutos «a hacer buenas obras, a servir a los otros y a marcar la diferencia en nuestras comunidades» en honor al «padre fundador de nuestra democracia».

On Monday’s #MandelaDay & every day, Nelson Mandela’s words inspire us to «ensure that democracy, peace & prosperity prevail everywhere». https://t.co/4iOUFODiZv pic.twitter.com/xjIAT4VH6E

— United Nations (@UN) July 18, 2022 En consonancia, el comunicado del gobierno expresa que «haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés, añade el mensaje a su país donde la fecha se conmemora con donaciones de alimentos, ropa y mantas, carreras solidarias, conferencias e iniciativas contra el cambio climático».

La Asamblea General de la ONU decidió en el 2015 ampliar el alcance de la jornada para promover condiciones de encarcelamiento dignas, la reinserción de los ex reclusos y valorar el trabajo del personal penitenciario.

El líder sudafricano entregó su vida a la lucha contra el racismo y la discriminación en pos de una cultura de paz y tolerancia. Madiba afirmó antes de ser apresado que «he alimentado el ideal de una sociedad libre y democrática en la cual todas las personas vivan en armonía y con iguales posibilidades».

