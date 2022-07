ONU: Bolivia aún no responde sobre plan nacional para reducir mercurio

Entornointeligente.com /

El relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, manifestó ayer que aún no recibió una respuesta de Bolivia sobre la implementación del Convenio de Minamata para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera. «Hemos recibido una respuesta con información sobre el marco reglamentario y regulatorio vigente (…), pero a la fecha no recibí información acerca de medidas para la implementación de las obligaciones del Plan de Acción Nacional requerido en el Convenio (de Minamata), ni su contenido, ni el proceso que se va a llevar adelante para su elaboración», indicó Orellana durante su exposición en el conversatorio denominado «Mercurio en la minería aurífera: situación actual y alternativas». En este evento público se expresó la preocupación que existe por el uso indiscriminado de mercurio en Bolivia para la minería aurífera. El representante de Naciones Unidas recordó que a fines de 2021 envió una carta al Estado boliviano señalando su «profunda preocupación ante la dimensión regional del problema, y al hecho de que la evidencia indicaba que Bolivia se estaría convirtiendo en el centro de distribución de mercurio para la minería ilegal en la cuenca amazónica». El 22 de junio, el viceministro de Medioambiente, Magin Herrera, informó que el Plan de Acción Nacional para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera ya estaba listo y que se implementaría desde este mes. Sin embargo, a la fecha no se tiene certeza de que éste haya sido socializado ni que ya se haya puesto en marcha. Orellana dijo que la demora en la elaboración de este plan «compromete las obligaciones del Estado frente a la comunidad internacional» y que este incumplimiento no sólo tiene efectos a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues frustra los esfuerzos de otros países por reducir las emisiones de este metal altamente tóxico. «El derecho internacional se funda en el honor del Estado, y el incumplimiento de obligaciones compromete la honra del Estado, ésa es la base que articula todo el sistema de derecho internacional», añadió el diplomático.

Daños en la salud El mercurio es altamente tóxico para el ser humano y el medioambiente. En el cuerpo puede causar daños neurológicos, en los pulmones, ojos, riñones y en la motricidad. Es especialmente dañino para las mujeres embarazadas, pues sus bebés pueden nacer con problemas neurológicos o malformaciones, de acuerdo a distintos estudios. El representante del Instituto de Investigación para el Desarrollo en Bolivia (IRD), Marc Pouilly, advirtió que una vez que el mercurio ingresa a la cadena alimentaria se convierte en «metilmercurio», uno de los neurotóxicos más peligrosos que existen en el mundo. «Una vez que entra a los organismos vivos, no sale, no podemos eliminarlo». En el caso de Bolivia, se ha evidenciado altos niveles de contaminación por mercurio en poblaciones indígenas de la Amazonía, como la comunidad Esse Eja, ubicada cerca de Rurrenabaque. Asimismo, se ha constatado la emisión de vapor de mercurio en áreas urbanas. De acuerdo a un reportaje del medio La Nube, esto se presenta en La Paz y El Alto por la quema de amalgamas de mercurio con oro.

PROYECTO

Plantean regalías para mitigación

La dirigencia de los mineros cooperativistas en el país manifestó que en el Legislativo se debate un proyecto de modificación a la Ley de Minería para que un 5 por ciento de las regalías mineras se destine a mitigaciones ambientales. «La norma señala que el 85 por ciento de las regalías irán para las gobernaciones, y de ahí un 10 por ciento para prospección y exploración minera a cargo de Sergeomin; pero como esta institución no cumple plantemos que de ahí un 5 por ciento vaya a mitigación ambiental», dijo el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Octavio Ramos. El dirigente se mostró abierto a usar otras alternativas al mercurio en la extracción del oro.

