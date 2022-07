ONU alerta sobre somalíes que están al borde de la hambruna

Entornointeligente.com /

El organismo resalta que casi la mitad de la población (aproximadamente 8 millones de personas) necesita ayuda humanitaria.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró este domingo que al menos 7 millones de personas están al borde de la hambruna en Somalia, debido a la sequía que afecta al país africano.

LEA TAMBIÉN:

Registran 200 niños fallecidos por sequía en Somalia

Datos compartidos por Naciones Unidas reflejan que la sequía en Somalia incidió en el desplazamiento de 918.000 personas quienes se han visto forzadas a buscar otros medios básicos de subsistencia.

Por otra parte, el organismo multilateral resalta que casi la mitad de la población (aproximadamente 8 millones de personas) necesita ayuda humanitaria, al tiempo que subrayan que 17 distritos se enfrentan a una realidad de posible hambruna.

�� #Somalia :

4.1 million people covering 74 districts have been reached with drought response and famine prevention activities between January and June 2022.

Learn more on @OCHASom ‘s Drought and Famine Prevention Response Dashboard: https://t.co/oxwmxi0XGJ pic.twitter.com/Xl8ErROLuz

— UN Humanitarian (@UNOCHA) July 20, 2022 La ONU reconoce que son las niñeces quienes más sufren esta realidad donde un millón y medio padecen malnutrición aguda, y uno de cada ocho niños mueren en el país antes de cumplir cinco años.

«Sin un incremento de la asistencia, la sequía desembocará en un éxodo de población, acompañado de enfermedades contagiosas y violaciones de los Derechos Humanos en el país», valoró el organismo internacional.

Due to the #drought in the #HornofAfrica :

��19.4 million people have been affected

��7.1 million children are acutely malnourished

��7 million livestock have died

��1.1 million people have been displaced

Immediate action is required to save lives: https://t.co/AprirQtUdP pic.twitter.com/dnyJIsrsth

— OCHA Southern & Eastern Africa (@UNOCHA_ROSEA) July 8, 2022 Asimismo, la OCHA alertó que decenas de millones de personas tienen muy poca agua para satisfacer sus necesidades básicas, y 20 millones en Somalia, Etiopía y Kenya se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda.

En junio de 2022, 112.448 personas fueron desplazadas por la sequía, un aumento del 231 por ciento en comparación con mayo de 2021, según el informe de la Red de Seguimiento de la Protección y el Retorno (PRMN).

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com